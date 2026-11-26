Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso. ANSA/AUTOSTRADE PER L'ITALIA +++ NPK +++

Femminicidio- suicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna per poi raggiungere l’A1 e togliersi la vita gettandosi dal viadotto Lora a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso. Secondo il sito de La Nazione - l’uomo prima di buttarsi si sarebbe dato fuoco e avrebbe incendiato l’auto. La vittima sarebbe una 24enne.

Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l’allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell’uomo. A seguito dell’accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, è statoc hiuso. Il 3 settembre scorso dal viadotto Lora Lorena Isceri fu gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella che poi si tolse la vita lanciandosi a sua volta dal ponte.