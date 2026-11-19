La sua fuga è durata dieci anni ed è finita a Milano. Lo scorso fine settimana la Squadra mobile ha eseguito l’arresto provvisorio ai fini estradizionali di un egiziano di 46 anni che abitava al Portello sotto falsa identità. Sulla sua testa pendeva un ordine di arresto internazionale emesso dall’autorità giudiziaria egiziana. Lo cercavano attraverso i canali dell’Interpol, e i canali hanno funzionato.

La storia comincia nel novembre 2016 a Shebin El-Kom, capoluogo del governatorato di Menofia, nel delta del Nilo. Lì l’uomo avrebbe tentato di uccidere una persona. Per quel fatto la giustizia del suo Paese lo ha condannato a 25 anni di reclusione, che però lui non ha mai cominciato a scontare. Poi si sono perse le sue tracce, fino al controllo che lo ha riportato a galla sotto la Madonnina. Ora la sua sorte passa alla Corte d’appello di Milano, che dovrà convalidare l’arresto e pronunciarsi sulla richiesta di estradizione.

Sulla vicenda interviene Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali ed ex vicesindaco delle giunte milanesi di centrodestra.

«Una notizia che conferma come Milano sia diventata terreno fertile per delinquenti e terroristi giunti dall’estero a causa del buonismo delle giunte di sinistra, che invece di pensare al bene dei milanesi si preoccupano di difendere i diritti di maranza e centri sociali. Come nel caso dell’imam di Segrate, segnalato dal governo egiziano come appartenente ai Fratelli musulmani».