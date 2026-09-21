Daniel Maldini, i test confermano: escluso totalmente l’uso di stupefacenti

Sono risultati negativi gli esiti dei test delle sostanze stupefacenti di Daniel Maldini, sui campioni prelevati dopo l’incidente stradale tra sabato 12 e domenica 13 settembre. Non è stata rilevata la presenza né di Thc, molecola della cannabis, né di ketamina.

Al calciatore del Cagliari era stato effettuato un tampone salivare che era risultato positivo: il pre test non ha valore legale ma in caso di positività è obbligatorio eseguire un prelievo sanguigno in ospedale. I test eseguiti all’ospedale Niguarda hanno quindi totalmente escluso l’uso di stupefacenti.

Resta invece per il calciatore il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza: gli agenti della polizia locale intervenuti lo avevano subito sottoposto all’alcol test e il risultato era stato di 0,91 e 0,89 grammi per litro.