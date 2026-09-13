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Cronaca nera

Daniel Maldini, incidente d’auto a Bergamo nella notte: in ospedale per accertamenti, come sta

Cosa è successo al calciatore del Cagliari e agli altri giovani coinvolti nell’incidente

Alessandro Ferro
Cagliari's Daniel Maldini celebrates after goal 1-2 during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs Cagliari Calcio at New Balance Arena in Bergamo, Italy, 12 September 2026. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
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Una grande prestazione, sul campo, con il suo Cagliari con il quale ha segnato la rete decisiva per la vittoria a Bergamo sul campo dell’Atalanta. In nottata, però, tanta paura per Daniel Maldini rimasto coinvolto in un incidente tra due auto in via Caracciolo, periferia Nord di Milano dove aveva deciso di trascorrere la serata dopo la gara di campionato.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 e ha visto coinvolte sei persone, tutte ferite in modo non grave: oltre al 25enne calciatore figlio di Paolo Maldini, sono rimasti coinvolte nel sinistro due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi rispettivamente di 19, 20, 21 anni.

Sul posto sono subito giunte tre ambulanze e un’automedica: se per uno di essi sono state sufficienti alcune medicazioni sul posto, gli altri cinque sono stati portati in ospedale al Fatebenefratelli tra cui Daniel Maldini giunto al pronto soccorso in codice giallo.

Anche questa mattina proseguono i rilievi della polizia locale per stabilire la completa dinamica dell’incidente.

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