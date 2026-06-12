Dassilva assolto, chi ha ucciso Pierina Paganelli? Le 5 piste alternative

Louis Dassilva è libero e assolto da tutte le accuse: è sicuramente un punto fermo per lui - anche se ci sono ancora due gradi di giudizio - e un traguardo per i suoi avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che l’hanno sostenuto strenuamente. Così, per il momento la giustizia ha stabilito che non è stato l’operaio 35enne a uccidere Pierina Paganelli a Rimini il 3 ottobre 2023.

La criminologa Roberta Bruzzone, che è stata consulente della difesa, ha sottolineato a Quarto Grado l’impegno e la bravura dei due legali: “Anche noi consulenti in corte d’assise abbiamo fatto la nostra parte, portando in maniera molto solida tutti i riscontri di piste alternative”. In pratica, durante le udienze, Bruzzone e gli altri consulenti hanno evidenziato alcuni “macroscopici errori commessi sul sopralluogo tecnico”, in particolare il “peso drammatico della dispersione di quel capello trovato nella bocca della vittima”.

Negli scatti della scena del crimine si può infatti notare un capello nero e lungo sulla bocca di Pierina Paganelli: il corpo, dopo essere stato fotografato, è stato voltato, con sversamento di sangue, e il capello è andato disperso nella movimentazione successiva e quindi non è stato repertato, tanto che non si sa se avesse il bulbo, dal quale si sarebbe potuto estrarre un profilo di Dna. “Non poteva certo essere riconducibile a Dassilva”, ha chiosato Bruzzone: l’imputato infatti aveva i capelli color castano scuro e corti al momento del delitto.

Bruzzone ha portato in aula 5 piste alternative, che fanno capo da altrettanti indizi da non sottovalutare: il rumore di una porta che si chiude (forse la basculante di un box auto) catturato dalla telecamera di video sorveglianza di un vicino, i dati degli smartphone di Loris Bianchi, Manuela Bianchi e la figlia di quest’ultima, la macchia di sangue ritrovata nel box di Manuela, il contapassi di Loris e il Dna maschile denominato “Ignoto 3” e rinvenuto sulla gonna della vittima.

“Dal nostro principale punto di vista, la pista alternativa madre è quella che punta sullo stesso pianerottolo”, ha aggiunto Bruzzone. Sul pianerottolo vivevano in un appartamento Pierina Paganelli, in un altro Dassilva con la moglie, e in un terzo Manuela Bianchi con il marito e figlio di Pierina Giuliano Sapone - all’epoca in ospedale a seguito di un incidente - e la figlia. La sera dell’omicidio in casa di Giuliano c’era il fratello di Manuela, Loris Bianchi, per vedere da remoto l’adunanza dei Testimoni di Geova in cui c’era anche Paganelli.

Tornando al Dna sulla gonna, va ricordato che il killer mise in atto un tentativo di depistaggio, tagliando gli slip alla vittima. Secondo Bruzzone non sarebbe uno staging, ma uno sfregio alla morale rigorosa di Paganelli, che era una donna anziana molto religiosa: tra l’altro non si conosce la tempistica, per cui secondo Bruzzone il taglio potrebbe essere stato operato perfino la mattina successiva.

Non solo: non si conosce il genere della persona che ha messo in atto il presunto depistaggio, ma potrebbe anche trattarsi, all’avviso della criminologa, di una donna, mossa da un’urgenza di “esporre” una rivale proprio come lei si sarebbe sentita esposta. È naturalmente un’ipotesi, e bisognerà attendere per conoscere le motivazioni della sentenza di secondo grado a sapere cosa accadrà nel processo d’appello.