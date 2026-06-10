L'omicidio nei box, la nuora, il voodoo: quello che sappiamo della morte di Pierina Paganelli

Siamo al primo step dei tre solitamente previsti dalla giustizia: Louis Dassilva, 35enne imputato per l’omicidio a Rimini della 78enne Pierina Paganelli, è stato assolto in corte d’appello per non aver commesso il fatto. Ma questa non è una vicenda che si può liquidare in due righe, c’è molto di più. In oltre due anni e mezzo tra indagini e processo, sono accadute molte cose, così tante che non solo sarebbe stato difficile immaginare una qualunque previsione per la sentenza - per Dassilva era stato chiesto l’ergastolo - ma è altrettanto difficile immaginare cosa accadrà ora, non solo negli ulteriori gradi di giudizio ma negli eventuali supplementi di indagine.

L’omicidio

Pierina Paganelli è un’anziana dalla vita piena. Ha tanti affetti famigliari. È molto religiosa, fa parte della locale congregazione dei Testimoni di Geova a Rimini. Vive in un parco molto popoloso in via del Ciclamino a Rimini. Sul pianerottolo di casa sua ci sono tre appartamenti: il suo, quello del figlio Giuliano Saponi, quello del vicino senegalese poi imputato.

È questa la scena del crimine: il condominio, nello specifico in un vano afferente ai box auto nel seminterrato. È il 3 ottobre 2023, Paganelli sta rientrando dall’adunata dei TdG. È sola, una circostanza insolita, perché di solito vi ci si recava con la nipote, che quel giorno è indisposta. Ha con sé una borsetta, dei barattoli di conserva probabilmente da condividere con figli e nipoti. Ma lì incontra la morte: un killer la accoltella 29 volte. In gergo criminologico si chiama "overkilling", è il segno che l’assassino la conosce e nutre verso di lei un profondo odio. Poi un altro concetto della criminologia, lo "staging": chi la uccide mette in atto un depistaggio, tagliandole gli slip, pensando di far credere agli inquirenti che ci sia stata una violenza sessuale. Un’ingenuità, dato che gli inquirenti non ci credono, un ulteriore sfregio sull’anziana.

La videocamera di sorveglianza cattura le urla di Paganelli mentre viene uccisa. Sono strazianti ma registrano un dato inoppugnabile: la donna è stata trucidata alle 22.13, e questo è un ottimo punto di partenza per chi indaga, perché sapere con questa precisione l’epoca della morte non è così comune. Vengono repertati diversi oggetti sulla scena del crimine, ma alcuni non vengono conservati bene e purtroppo risultano inutilizzabili. Le foto restituiscono un dettaglio: un lungo capello nero sul volto dell’anziana, un capello che invece non è stato repertato e avrebbe potuto restituire, forse, un Dna.

Manuela Bianchi

Il figlio della vittima Giuliano Saponi è sposato con Manuela Bianchi. All’epoca dell’omicidio la coppia sembra vivere un buon periodo dopo una piccola maretta. È lei a trovare il corpo della suocera nel vano buio la mattina del 4 ottobre e poi allerta i vicini e i soccorsi. Dapprima non sembra riconoscere la suocera, ne prende consapevolezza solo al telefono con il 118. A un anno e mezzo dall’omicidio, Bianchi dirà al pm Daniele Paci che quella mattina, in garage, aveva incontrato Dassilva, con il quale all’epoca intratteneva una relazione extraconiugale: lui - racconta - le avrebbe detto di non salire passando per il vano, perché c’erano dei cocci di vetro per terra. Erano i barattoli di conserva che Paganelli aveva con sé.

Il rapporto tra Bianchi e Paganelli resta ancora un mistero. La nuora aveva inizialmente affermato di aver avuto dei momenti conflittuali con la suocera, ma al tempo stesso di volerle bene come una madre. Paganelli però pare sapesse di una relazione extraconiugale: la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, la avrebbe sentita per caso raccontare alla figlia al telefono che Manuela Bianchi frequentasse un altro uomo, benestante. Decisamente non un profilo compatibile con l’imputato, gran lavoratore sì, ma con un reddito da comune operaio.

L’incidente del figlio

Non era la prima volta che la famiglia si ritrovava ad affrontare un avvenimento delittuoso. A maggio 2023, Giuliano Saponi, figlio di Paganelli e all’epoca marito di Bianchi, mentre si recava in bici al lavoro era stato investito da un camioncino in circostanze molto misteriose. L’uomo, che per un periodo è stato in coma, non ricorda nulla: è una situazione molto comune dopo un coma. Quando la madre è stata uccisa, Saponi si trovava in ospedale, e ha appreso dell’avvenimento luttuoso dalle chat di condominio. Avrebbe fatto ritorno a casa a giorni. Non si sa se l’incidente di Saponi sia effettivamente legato all’omicidio della madre: inizialmente sembrava non ci potessero essere legami, ma come molti dettagli in questa vicenda, la percezione è stata molto altalenante. Certamente è una coincidenza insolita.

Il voodoo

Un altro fatto insolito è rappresentato da una bizzarra richiesta fatta da Dassilva in madrepatria, in Senegal. Avrebbe infatti richiesto, pagando per il servizio, un rito voodoo per allontanare da sé l’occhio degli inquirenti. Dassilva è infatti stato uno dei quattro attenzionati dalla prima ora, insieme a Bianchi, alla moglie Valeria Bartolucci e al fratello di Manuela Loris Bianchi, che la sera del delitto era a casa della sorella a vedere l’adunata da remoto.

Gli esami degli inquirenti

Sono stati compiuti diversi esami dagli inquirenti: dalla perizia fonica dell’audio della telecamera di sorveglianza del vicino - che ha catturato delle voci e il rumore, forse, di una basculante nei box - alle consulenze informatiche su app di movimento e attività sugli smartphone delle persone vicine alla vittima, in particolare dell’imputato. Ci sono stati anche test del Dna, per cui non è stata trovata traccia di Dassilva sulla scena del crimine, così come non è stata trovata traccia della vittima in casa dell’imputato. E naturalmente intercettazioni.

Ma il test più interessante è stato sicuramente l’esperimento giudiziale sulla Cam 3. In pratica, la telecamera di videosorveglianza di una farmacia al piano terra del condominio aveva inquadrato alle 22.17 del 3 ottobre un uomo uscire dallo stabile. Gli inquirenti hanno inizialmente ipotizzato che si trattasse di Dassilva, anche per via di un movimento, ovvero una retroflessione del braccio. Tuttavia un vicino di casa, Emanuele Neri, si sarebbe riconosciuto in quell’inquadratura: così è stato incaricato un perito del tribunale che ha identificato come l’uomo ripreso non sia Dassilva, anche perché le misure biometriche non corrispondono.

Una vicenda mediatica

Dopo il processo di secondo grado ad Alessia Pifferi, è emersa una presa di coscienza su come i media possano fornire una narrazione capace di influenzare fortemente l’opinione pubblica. L’omicidio di Pierina Paganelli è stata in effetti una vicenda fortemente mediatica: dai servizi infiniti dal condominio di via del Ciclamino alle attese fuori dal tribunale, fino ai litigi e le frecciatine a favor di telecamera tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci.

L’opinione pubblica, per quello che può essere una percezione, sembrava pendere, come gli inquirenti, per la colpevolezza di Dassilva. Ma, in attesa delle motivazioni, è corretto prendere atto di un impianto accusatorio che non ha retto in aula.

“Un risultato che parla da solo e che restituisce il senso di un lavoro portato avanti con determinazione, rigore e coraggio, anche quando tutto sembrava andare nella direzione opposta”, ha scritto sulla sua pagina Facebook la criminologa, che da consulente, con il team legale, ha strenuamente difeso Dassilva da quando è stato indagato a giugno 2024.