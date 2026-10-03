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Cronaca nera

Donna trovata morta nel Messinese, indagato il compagno

La 31enne, specializzanda in Medicina, è stata trovata morta nella sua casa di Barcellona Pozzo di Gotto. A dare l’allarme il fidanzato: l’ipotesi principale è morte da overdose da oppioidi

Redazione web
Carabinieri
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È stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della trentunenne palermitana, specializzanda in Medicina a Messina, trovata morta nella sua abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Il ragazzo, 29 anni, originario di Brindisi conviveva con lei da alcune settimane. È stato lo stesso ragazzo a dare l’allarme al 118. L’ipotesi principale resta quella di un’overdose da oppioidi.

Sentito a lungo in Procura insieme al suo legale, il giovane ha ricostruito le ultime ore della coppia. La dinamica e le responsabilità sono ancora da chiarire. Il ragazzo era in terapia con metadone, mentre la donna avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti: dettagli che dovranno essere incrociati con gli esiti dell’autopsia e dei test tossicologici.

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