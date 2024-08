Trovata in auto uccisa a colpi di pistola. Il marito entra nel bar: "Le ho sparato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Roma, dove il corpo senza vita di una donna di 72 anni, tale Anna Rita Morelli, è stato rinvenuto all'interno di un'auto posteggiata a Fonte Nuova, comune sito nella zona nordorientale della Capitale: all'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine sul posto è apparso chiaro fin da subito che si trattava di un omicidio, presentando la vittima delle ferite d'arma da fuoco. Gli inquirenti sono entrati subito in azione, provvedendo a fermare il marito della 72enne, un uomo di 73 anni, per ora principale indiziato dell'ennesimo femminicidio.

"Ho ucciso mia moglie"

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto: sono all'incirca le ore 9.00, quando alcuni passanti lanciano l'allarme dopo aver trovato una donna priva di sensi chiusa all'interno di una Fiat Panda rossa in via Palombarese 222, nelle immediate vicinanze di un centro per anziani. Dopo la segnalazione sul posto si sono precipitati i carabinieri di Mentana, i colleghi della compagnia di Monterotondo e un'ambulanza del 118: i soccorritori, tuttavia, hanno solo potuto constatare il decesso della vittima.

Stando alle ultime informazioni rivelate, il 73enne sarebbe entrato in un bar-tabaccheria dove ha confessato: "Ho ucciso mia moglie, chiamate i carabinieri". Sarebbe stato proprio l'esercente, sconvolto, a rinvenire il corpo e a chiamare i soccorsi.

Fin dai primi rilievi effettuati dagli uomini dell'Arma è apparso in effetti chiaro che si tratta di un omicidio: la vittima presentava almeno una ferita d'arma da fuoco. Entrati subito in azione, i militari, che hanno ascoltato i testimoni, hanno poi rintracciato il responsabile, il 73enne Domenico Ossoli, subito condotto in caserma per l'interrogatorio. La posizione di Ossoli è tuttora al vaglio degli inquirenti, che stanno tentando di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e di accertare le effettive responsabilità del marito della vittima.

Le indagini

Una volta conclusi i rilievi sul posto, la salma della 72enne è stata trasferita in obitorio e rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria così come la Fiat Panda, su cui verranno effettuati presumibilmente ulteriori accertamenti.

La procura della Repubblica di Roma, che sta coordinando le indagini, ha già dato disposizione di eseguire glisul corpo della donna, che risulteranno determinanti a stabilire le cause del decesso.

Secondo quanto emerso, la coppia si stava separando, ma questa informazione è ancora al vaglio degli inquirenti. I due vivevano a Torlupara, e avevano tre figli.