Esce dal carcere e assale la famiglia col martello

Un 55enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine e reduce da una condanna per lo stesso reato, ha impugnato un martello e si è scagliato contro moglie e figlia. Suucede la mattina del 12 agosto, a Cesano Maderno. Accusa: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Arresto in flagranza.

La chiamata al 112 arriva quando le due donne, 43 e 24 anni, sono già fuori casa. Si erano ribellate, avevano colpito a loro volta, erano uscite e avevano trovato rifugio dai vicini. I carabinieri trovano la scena già svuotata di vittime. Restano le telecamere interne, che raccontano meglio di qualsiasi testimonianza emozionale, e il martello, recuperato e sequestrato. Sul posto il 118. Lui finisce all’ospedale di Desio, loro al pronto soccorso di Carate Brianza. Nessuna in pericolo di vita.

Dettaglio non secondario: le lesioni ci sono, ma non bastano a trasformare la cronaca in melodramma. È quanto raccontano dopo ai carabinieri a completare il quadro. Violenze fisiche ripetute dall’agosto 2025, cioè da quando l’uomo era tornato a vivere nella casa di famiglia dopo aver scontato la precedente condanna. Stesso reato, stessa casa, stesso copione.

La giustizia aveva già espresso un giudizio; la convivenza aveva deciso altrimenti. Informato il pm di turno della Procura di Monza, scatta il Codice Rosso. Procedura prevista, attivata, uomo trasferito nel carcere di Monza. Alle due donne indicazioni e assistenza per i centri antiviolenza del territorio. Tutto secondo protocollo.

Non c’è nulla di particolarmente originale in questa storia. Un recidivo che torna, una famiglia che lo riammette, un’aggressione con oggetto contundente, una fuga, una denuncia.

Le telecamere di casa fanno il lavoro che un tempo spettava ai testimoni e alla ricostruzione a memoria. Il martello è un dettaglio concreto in un’epoca che predilige le narrazioni astratte. Si potrebbe discutere a lungo su perché certi uomini, una volta scontata la pena, ritrovino la chiave di casa. O su quanta retorica della fragilità serva a coprire la banale evidenza che certi nuclei familiari funzionano a cicli di violenza e ritorno. Ma i fatti, in questo caso, bastano. E i fatti dicono che il 12 agosto, a Cesano Maderno, un uomo già condannato ha ripreso il martello. Le donne si sono difese, sono uscite, hanno chiamato. Lui adesso è in carcere. Di nuovo.