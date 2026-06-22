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Cronaca nera |Avellino

Alla guida di una minimoto a 10 anni, muore in uno scontro violentissimo con una jeep

L'impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Inutile il trasporto in elisoccorso in ospedale

Alla guida di una minimoto a 10 anni, muore in uno scontro violentissimo con una jeep
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Tragedia in provincia di Avellino. Un bambino di dieci anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Il piccolo era alla guida della sua moto minicross che si è scontrata con una Jeep sulla provinciale che collega il comune di Moschiano, di cui era originaria la vittima, e quello di Lauro.

L'impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Gli occupanti della Jeep e il padre, che lo precedeva alla guida della sua auto, hanno prestato i primi soccorsi ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati inutili, così come l'intervento dell'eliambulanza giunta sul posto e pronta a trasferire il bambino all'ospedale Moscati di Avellino.

Articolo in aggiornamento

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