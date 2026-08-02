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Cronaca nera

Frontale sulla statale tra Rieti e Terni: 6 morti e 30 feriti. Coinvolti un camper, un bus e tre auto

Il primo impatto è stato tra i due mezzi più grandi: le vetture che sopraggiungevano non sono riuscite a evitare lo schianto. Strada chiusa in entrambe le direzioni

Alessandra Corradi
Il grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in localit� Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria, che ha causato cinque morti e cinque feriti, 2 agosto 2026 L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. ANSA / EMILIANO GRILLOTTI
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Gravissimo incidente questo pomeriggio lungo la statale 79 che dalla provincia di Rieti entra in Umbria. Lo scontro si è verificato a Colli sul Velino, proprio sul confine, e dalle prime informazioni che arrivano dal posto il bilancio appare drammatico, con 6 morti e 30 feriti: a essere coinvolti nell’impatto sono stati un bus, un camper e tre automobili. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma l’impatto è avvenuto poco dopo l’uscita della galleria di Greccio.

Il primo impatto è avvenuto tra il camper e il pullman, che viaggiavano in due direzioni opposte: il frontale è stato violentissimo come dimostra lo stato del camper, uscito distrutto dall’incidente. A quel punto sono state coinvolte anche tre autovetture che sopraggiungevano, che non sono riuscite a evitare l’impatto. I passeggeri a bordo del bus pare non siano feriti gravemente, molti sono sotto choc e presentano lievi ferite ma sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivate diverse eliambulanze per gestire l’emergenza e fornire il soccorso più rapido possibile ai feriti, anche perché ce ne sarebbero alcuni in condizioni gravissime. Più gravi le condizioni degli occupanti del camper e delle auto.

++ Cinque morti e cinque feriti per un incidente sulla Terni-Rieti ++ Il grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in localit� Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria, che ha causato cinque morti e cinque feriti, 2 agosto 2026 L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. ANSA / EMILIANO GRILLOTTI (EMILIANO GRILLOTTI/ANSA)

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e sono ancora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, motivo per cui si prevedono ancora lunghe attese in coda per le vetture che stavano transitando verso l’Umbria o il Lazio.

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