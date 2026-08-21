I genitori No Vax non la vaccinano. Bimba di 4 anni muore di difterite

Sospetta difterite. Una bambina di 4 anni stroncata a Palermo in pochi giorni. Non ha mai risposto alle medicine somministrate. E ieri si è reso necessario il ricovero anche per il cuginetto, anche lui 4 anni. Una diagnosi che riporta alla luce una malattia che l’Italia non vedeva da decenni. I genitori, residenti allo Zen, non l’avevano vaccinata per scelta: pensavano che l’autismo di una cugina fosse stato causato dal vaccino trivalente. La bambina è stata portata per la prima volta all’ospedale Cervello giovedì 13 agosto: aveva febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi accertamenti, è stata dimessa con diagnosi di tonsillite, con l’indicazione ai genitori di tornare se la situazione non fosse migliorata.

La piccola non rispondeva alle cure: sabato la febbre era ancora alta e i genitori l’hanno portata all’ospedale Cervello. Il quadro clinico era già compromesso: i medici hanno deciso di intubarla, ma la situazione è precipitata in poco tempo. La bambina è stata trasferita prima in Terapia intensiva all’ospedale dei Bambini, poi in Cardiochirurgia dove è stata collegata all’Ecmo (Ossigenazione Extracorporea a Membrana), una tecnica di circolazione extracorporea che consente di ossigenare il sangue e rimuovere l’anidride carbonica tramite un macchinario. È stata effettuata l’emodialisi, per ripulire il sangue dalla tossina. Ma non è servito: la piccola è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì per insufficienza multiorgano. «Abbiamo fatto di tutto per salvarla. Purtroppo non c’è stato l’esito sperato ha detto il direttore sanitario dell’ospedale Civico, dott. Domenico Cipolla -. Da anni non si registravano casi del genere».

La procura di Palermo, a cui l’ospedale ha segnalato il caso, ha sequestrato la salma e ha disposto l’autopsia che sarà effettuata all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, per accertare le cause che hanno portato alla morte e verificare se ci sono delle responsabilità. Indagano i carabinieri, che hanno acquisito le cartelle cliniche della bambina. «Stiamo facendo le analisi ha detto l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso per accertare che si tratti di difterite». Gli esiti sono attesi per lunedì da parte dell’Istituto superiore di sanità. Le morti per difterite sono ormai estremamente rare in Italia, dove, negli ultimi trent’anni, si sono verificati pochissimi casi e tutti non letali. Nella vicenda della piccola palermitana, invece sono stati colpiti tutti gli organi e la bambina non ha avuto scampo.