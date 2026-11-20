Ha tentato il suicidio in carcere Elvis Demce, boss di spicco della mala albanese attivo a Roma. La notizia è confermata da fonti carcerarie. Il 42enne si trova al 41 bis a Opera. È successo nella giornata di giovedì, quando il detenuto, che già era nel reparto clinico della Casa di reclusione alle porte di Milano, ha provato a impiccarsi.

È stato subito soccorso e salvato, ma ora è ricoverato in Terapia intensiva in ospedale. È in condizioni critiche. Demce era stato messo al 41 bis alla fine del 2025, primo esponente della criminalità albanese a finirci. Aveva già provato a chiedere di essere scarcerato per motivi di salute, senza successo. Questa volta con il proprio gesto avrebbe voluto dimostrare di essere inadatto al regime di carcere duro, ma le cose non sono andate come aveva programmato ed è finito intubato.

Il giovane boss sconta una condanna a 15 anni e quattro mesi per droga e un’altra a 18 anni e mezzo per tentato omicidio. In passato aveva anche progettato l’uccisione di due magistrati romani. A dicembre dello scorso anno era scattato per lui il 41 bis. Dal carcere ordinario dove si trovava infatti, era emerso dalle indagini, continuava a comunicare all’esterno e ordinare sequestri ed estorsioni.

Da allora i suoi difensori, gli avvocati Massimiliano Capuzi e Marco Franco, cercano di farglielo revocare. «Riteniamo che non sussistano le condizioni - aveva detto l’avvocato Capuzi - per il “carcere duro”. Il nostro assistito non ha mai avuto una condanna per associazione mafiosa né per agevolazione. Un provvedimento ingiustificato».