Condividevano la passione per la caccia e ieri, come altre volte, erano usciti di prima mattina per una battuta di caccia al cinghiale nei boschi del savonese. Nessuno dei due è tornato a casa. Giuseppe Ghiso, 79 anni, ed Emilio Ghiso, 26 anni, cugini di secondo grado, sono stati trovati morti in una zona impervia sulle alture di Quiliano, dove la caccia al cinghiale è usata per contenere la diffusione e i rischi legati all’espansione della pesta suina.

Una doppia tragedia, scatenata da un drammatico errore commesso dal cacciatore più anziano. Secondo una prima ricostruzione, infatti, il 79enne avrebbe sparato per sbaglio al cugino più giovane e, in preda ai rimorsi, si sarebbe suicidato. I due erano originari di San Bartolomeo al Bosco, in provincia di Savona. Il 26enne viveva con i genitori e frequentava l’università a Torino. Ieri era tornato a casa e in un momento di svago è accaduto l’impensabile: nonostante l’esperienza, il 79enne lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha sparato. Non si sa se il ragazzo in un primo momento fosse rimasto solo gravemente ferito e, se soccorso, si sarebbe potuto salvare. Di certo Giuseppe, dopo aver premuto il grilletto ed essersi reso conto di non aver colpito un animale ma il cugino, lo ha creduto morto e ha puntato il fucile contro di sé. Non ha retto al dolore e al fortissimo senso di colpa per quanto accaduto poco prima. Così, nell’immediatezza del fatto, ha scelto di farla finita per non dove affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Alla battuta di caccia partecipava una ventina di uomini, tra cui anche il padre del giovane. E nessuno ha potuto fare nulla per impedire la tragedia. Non è chiaro come sia potuto accadere, forse il 26enne si è mosso all’improvviso, ingannando l’altro. A dare immediatamente l’allarme sono stati i compagni di squadra, che hanno collaborato con gli investigatori per ricostruire i fatti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri forestali e sono coordinate dal pm Giovanni Battista Ferro della Procura di Savona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino. Le operazioni sono state complicate dalla particolare morfologia del terreno. Increduli per l’accaduto e sotto choc gli altri cacciatori. Entrambe le vittime erano conosciute nel mondo della caccia al cinghiale. L’intera area è stata presidiata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi tecnici. Adesso spetta ai carabinieri cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ascoltando le testimonianze dei partecipanti presenti alla battuta. La senatrice Michaela Biancofiore avverte: «Troppi incidenti, la caccia è pericolosa».