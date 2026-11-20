Due ragazzini minorenni sono stati identificati e rintracciati dagli agenti della Squadra Mobile di Rovigo per aver rubato un pullman dall'area di deposito di Busitalia Veneto e averlo guidato per otto chilometri fino a che non si sono ribaltati in un fossato. A quanto sostengono gli investigatori, l'episodio consisterebbe in un atto emulativo legato al kolossal videoludico Gta 6, uscito proprio a mezzanotte di oggi. Stando a quanto ricostruito, i giovani si sarebbero introdotti nel deposito di via Petrarca a Rovigo intorno alle 23 di ieri sera, danneggiando dapprima una decina di mezzi parcheggiati, per poi salire a bordo di un bus. ANSA

Dieci autobus danneggiati e un pulmino rubato, con una fuga terminata in un fosso dopo circa otto chilometri. È il bilancio dell’incursione avvenuta nella serata di mercoledì 18 novembre nel deposito di Busitalia Veneto a Rovigo. A compiere il raid sarebbero stati due minorenni residenti in provincia, identificati dalla polizia e rintracciati alla stazione ferroviaria della città prima dell’alba. Secondo l’ipotesi investigativa, i ragazzi avrebbero agito per emulare le situazioni rappresentate nel videogioco GTA VI.

L’incursione nel deposito

L’irruzione è avvenuta intorno alle 23, quando nell’area della società del Gruppo FS erano parcheggiati circa trenta veicoli tra autobus e pulmini. I due avrebbero danneggiato dieci mezzi, rompendo i finestrini, distruggendo le obliteratrici e provocando collisioni tra i veicoli fermi nel piazzale. Dopo aver sottratto un pulmino, si sono messi alla guida in direzione Lendinara, percorrendo circa otto chilometri. La corsa si è conclusa sulla strada regionale 88, in una zona rurale fuori dall’abitato di Rovigo, dove il mezzo è uscito dalla carreggiata ed è finito in un fosso. I due occupanti hanno quindi abbandonato il veicolo e si sono allontanati a piedi. A fornire ulteriori elementi agli investigatori sarebbe stato anche un filmato realizzato durante la corsa e successivamente pubblicato sui social. Nel video, secondo quanto riferito dagli investigatori, i ragazzi farebbero espliciti riferimenti a GTA, il celebre videogioco il cui nuovo capitolo sarebbe stato reso disponibile proprio nella notte dell’incidente.

Le indagini della polizia

Le indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, hanno permesso di risalire rapidamente ai presunti responsabili. I due giovani sono stati individuati e rintracciati alla stazione ferroviaria di Rovigo. Gli investigatori ipotizzano che i due ragazzi abbiano agito cercando di imitare le situazioni e le azioni rappresentate nel videogioco. Si tratta, tuttavia, di una pista ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno verificarla attraverso ulteriori accertamenti. Gli accertamenti proseguiranno con il coinvolgimento della Polizia Scientifica e degli specialisti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Rovigo, secondo le indicazioni della Procura minorile.

I disagi alla circolazione

I danni provocati nel deposito avranno conseguenze sul servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per alcuni giorni. Busitalia Veneto si è attivata già durante la notte, facendo arrivare in città alcuni autobus sostitutivi per cercare di garantire la continuità delle corse e contenere i problemi per gli utenti.

Il questore: “Manca la consapevolezza delle conseguenze”

Sulla vicenda è intervenuto il questore di Rovigo, Andrea Straffelini, che ha sottolineato la gravità di un episodio capace di colpire un servizio essenziale per la comunità. Ha inoltre riconosciuto l’efficacia dell’intervento di Busitalia Veneto e il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, complimentandosi con il personale della Questura per aver individuato i presunti responsabili nel giro di poche ore. “Resta l’amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni”, ha aggiunto Straffelini. Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha condannato l’accaduto, definendolo “un atto vandalico grave e irresponsabile”. Stefani ha poi evidenziato la preoccupazione per il coinvolgimento di due minorenni e per la possibile emulazione di comportamenti rappresentati in un videogioco. “È preoccupante che comportamenti di questo genere possano essere messi in atto senza rendersi conto delle conseguenze che producono sull’intera comunità”, ha dichiarato, auspicando che gli ulteriori accertamenti consentano di ricostruire completamente la vicenda e chiarire tutte le eventuali responsabilità.