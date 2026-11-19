Nuovo capitolo nelle indagini sul Mostro di Firenze, il serial killer che tra il 1968 e il 1985 seminò il terrore sulle colline fiorentine, uccidendo otto coppie. Come riportato dalla Nazione, la Procura ha disposto l’acquisizione del Dna delle vittime per confrontarlo con le eventuali tracce genetiche ancora presenti sui reperti conservati da decenni negli archivi giudiziari. L’obiettivo è distinguere il materiale biologico delle persone assassinate da quello che potrebbe appartenere all’omicida.

I pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti hanno affidato gli accertamenti al genetista Ugo Ricci, già impegnato nelle indagini sul delitto di Garlasco. L’iniziativa si inserisce nel lavoro di catalogazione e digitalizzazione dei reperti avviato nel 2024. Un patrimonio investigativo che comprende indumenti delle vittime, oggetti recuperati all’interno delle automobili e persino la tenda dei turisti francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, assassinati a Scopeti nel settembre del 1985.

Prima di procedere con le nuove analisi sarà necessario acquisire il profilo genetico delle vittime. Per questo motivo i carabinieri stanno contattando i familiari ancora in vita, chiedendo loro di fornire campioni di saliva. Tra quanti hanno già aderito figura la madre di Pia Rontini, uccisa a 18 anni il 29 luglio 1984 a Vicchio del Mugello insieme al fidanzato Claudio Stefanacci di 21 anni. Anche la sorella di Pasquale Gentilcore ha accettato di sottoporsi al prelievo. Il giovane fu assassinato nel settembre del 1974 insieme alla fidanzata: i loro corpi vennero ritrovati in una vigna a Rabatta, nel territorio di Borgo San Lorenzo.

A distanza di oltre quarant’anni dall’ultimo duplice omicidio, gli investigatori cercano dunque nuove risposte nei reperti di una delle vicende criminali più controverse della storia italiana. Il Mostro colpì sempre con la stessa arma, una Beretta calibro 22 mai ritrovata, utilizzando proiettili Winchester della serie H. Un elemento ricorrente in una lunga scia di delitti sulla quale, nonostante decenni di indagini e processi, restano ancora numerosi interrogativi.