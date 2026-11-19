Tragedia a Mappano, nel Torinese, dove questa mattina è morta una neonata di 14 giorni. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, la piccola sarebbe stata ritrovata priva di sensi nel letto matrimoniale, dove dormiva con i genitori, i quali hanno allertato subito il 118. Soccorsa dal personale sanitario, la bimba è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Maria Vittoria di Torino. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici e i ripetuti tentativi di rianimazione, per la piccina non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai soccorritori, sul luogo della segnalazione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Venaria. I militari, coadiuvati dai colleghi della Scientifica, hanno effettuato i rilievi nell’appartamento in cui si è consumata la tragedia. Al momento, non si esclude nessuna pista investigativa. Ad ogni modo, sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso.