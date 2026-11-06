Monza, schiaffi ai bimbi del nido. La direttrice finisce in manette

C’è un dettaglio tecnico, nella storia della direttrice del nido di Monza accusata di aver preso a schiaffi i bambini, che dice più di qualunque aggettivo: la flagranza differita. Permette di arrestare qualcuno entro 48 ore dal reato, se c’è un video che lo inchioda. Era nata per gli ultrà negli stadi. Nel 2023 è stata estesa ai maltrattamenti, pensando alle cucine e ai salotti, alle porte chiuse dietro cui nessuno vede niente. Forse non si immaginava che una delle porte più chiuse d’Italia fosse quella di un asilo nido.

Perché un nido è un posto dove gli unici testimoni non sanno parlare. Bambini dai pochi mesi ai tre anni, che a casa non possono raccontare lo schiaffo. Al massimo piangono sulla porta, e un genitore pensa ai denti, al raffreddore. Ai genitori di Monza, invece, qualcosa non tornava. Hanno denunciato. La Procura ha autorizzato le telecamere nascoste. E le telecamere hanno visto.

Hanno visto la stanza dei giochi, il tappeto con i numeri, gli armadietti bianchi. E lei, pantaloncini bianchi e maglietta blu, che piomba tra i bambini e ne scaraventa uno a terra. Hanno visto strattoni, bambini sollevati di colpo, piccoli percossi fino a cadere. Fino a lunedì 26 ottobre, quando due bimbe hanno commesso il «crimine imperdonabile» di far uscire qualche pallina dalla vasca. Secondo l’accusa, una è stata presa a schiaffi in faccia ed è caduta all’indietro, l’altra è stata strattonata, e a entrambe sono state tirate in testa le stesse palline. La mattina dopo i carabinieri erano a casa della direttrice del nido, a Villasanta.

Una notte a San Vittore, poi il gip ha disposto l’obbligo di dimora. Sembrerà poco, ed è poco. Ma è una misura cautelare, non una condanna: questa 55enne è innocente fino a sentenza.

Non è la prima volta, nemmeno quest’anno: ad agosto, sempre in Brianza, erano finite ai domiciliari la titolare di un altro nido e un’educatrice senza titoli. Le telecamere non educano nessuno, si dirà. Ma dove i testimoni non sanno parlare, sono l’unico testimone che abbiamo. E i primi ad accorgersene, ancora una volta, sono stati i genitori, che hanno capito tutto senza vedere niente.