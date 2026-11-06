Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 05:30
In evidenzaAggiornato alle ore 05:30
Cronaca nera

Monza, schiaffi ai bimbi del nido. La direttrice finisce in manette

Adottata la finzione giuridica nata per gli stadi e ora applicata ai maltrattamenti. Ad agosto, in Brianza, due maestre ai domiciliari

Paola Fucilieri
Immagini L'ira della direttrice immortalata nei filmati
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

C’è un dettaglio tecnico, nella storia della direttrice del nido di Monza accusata di aver preso a schiaffi i bambini, che dice più di qualunque aggettivo: la flagranza differita. Permette di arrestare qualcuno entro 48 ore dal reato, se c’è un video che lo inchioda. Era nata per gli ultrà negli stadi. Nel 2023 è stata estesa ai maltrattamenti, pensando alle cucine e ai salotti, alle porte chiuse dietro cui nessuno vede niente. Forse non si immaginava che una delle porte più chiuse d’Italia fosse quella di un asilo nido.

Perché un nido è un posto dove gli unici testimoni non sanno parlare. Bambini dai pochi mesi ai tre anni, che a casa non possono raccontare lo schiaffo. Al massimo piangono sulla porta, e un genitore pensa ai denti, al raffreddore. Ai genitori di Monza, invece, qualcosa non tornava. Hanno denunciato. La Procura ha autorizzato le telecamere nascoste. E le telecamere hanno visto.

Hanno visto la stanza dei giochi, il tappeto con i numeri, gli armadietti bianchi. E lei, pantaloncini bianchi e maglietta blu, che piomba tra i bambini e ne scaraventa uno a terra. Hanno visto strattoni, bambini sollevati di colpo, piccoli percossi fino a cadere. Fino a lunedì 26 ottobre, quando due bimbe hanno commesso il «crimine imperdonabile» di far uscire qualche pallina dalla vasca. Secondo l’accusa, una è stata presa a schiaffi in faccia ed è caduta all’indietro, l’altra è stata strattonata, e a entrambe sono state tirate in testa le stesse palline. La mattina dopo i carabinieri erano a casa della direttrice del nido, a Villasanta.

Una notte a San Vittore, poi il gip ha disposto l’obbligo di dimora. Sembrerà poco, ed è poco. Ma è una misura cautelare, non una condanna: questa 55enne è innocente fino a sentenza.

Non è la prima volta, nemmeno quest’anno: ad agosto, sempre in Brianza, erano finite ai domiciliari la titolare di un altro nido e un’educatrice senza titoli. Le telecamere non educano nessuno, si dirà. Ma dove i testimoni non sanno parlare, sono l’unico testimone che abbiamo. E i primi ad accorgersene, ancora una volta, sono stati i genitori, che hanno capito tutto senza vedere niente.

MonzaArrestoAbusi Su Minori