Era a bordo di un treno ad alta velocità e ha cominciato a minacciare al telefono la sua vittima. Senza sapere, però, che poco lontano c’era un finanziere fuori servizio che ha sentito tutto e ha capito la situazione. Così l’uomo, un 44enne, è stato arrestato per stalking. Nello zaino aveva anche un coltello.

Stalker e militare della Gdf erano nello stesso vagone ieri, su un convoglio diretto a Milano, proprio nella Giornata mondiale per la lotta alla violenza sulle donne. Il finanziere ha chiesto l’intervento della Polfer, dopo aver notato il comportamento particolarmente agitato del 44enne durante una telefonata. Gli accertamenti degli investigatori hanno ricostruito una vicenda di persecuzioni dell’uomo nei confronti della ex compagna, già vessata con molestie e minacce. Lui era da poco tornato libero dal divieto di avvicinamento (era stato anche ai domiciliari) e quasi certamente stava andando a Milano dalla ex. La donna è stata poi contattata dalla polizia. Ha raccontato di essere da tempo vittima di insistenti telefonate, messaggi, videochiamate e minacce, confermando le continue intimidazioni. Ha aggiunto che la relazione sentimentale con l’indagato - poi chiusa - era stata caratterizzata da comportamenti possessivi, gelosia ossessiva ed episodi di violenza.

L’uomo è stato perquisito e nello zaino aveva un coltello a serramanico. È quindi stato portato negli uffici della polizia ferroviaria di Milano Centrale, dove è stato arrestato sulla base della documentazione fornita dalla ex compagna: screenshot, registrazioni audio e altro materiale. Centinaia di contatti concentrati in pochi giorni. La vittima aveva raccolto una sorta di dossier con le prove delle persecuzioni che subiva da tempo.

Le indagini sui trascorsi del 44enne sono state portate avanti dagli agenti della Polfer di Milano, in collaborazione con quelli del Compartimento polizia ferroviaria per la Toscana. Dopo tutti i necessari accertamenti l’uomo è quindi stato arrestato con l’accusa di atti persecutori ed è stato portato in carcere a San Vittore. Lì il gip lo interrogherà nelle prossime ore per la convalida dell’arresto.