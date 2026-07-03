Tenta di stuprare due donne in un ascensore, una lo colpisce con un monitor: in manette 20enne straniero

Grave episodio a Catania, dove due donne sono state barbaramente aggredite sessualmente da un 20enne straniero nell’ascensore di un palazzo del centro. La 39enne e la 57enne stavano rientrando a casa quando l'uomo ha fatto irruzione nel palazzo assalendo le donne: la più giovane è stata bloccata mentre la più grande è stata trascinata fuori dall’ascensore e scaraventata a terra. Le avrebbe quindi strappato i vestiti e tentato di abusare di lei sessualmente.

La donna più giovane è riuscita a divincolarsi e ha afferrato un monitor, la prima cosa che ha trovato a portata di mano, e ha colpito violentemente alla testa l’assalitore che, colto alla sprovvista, a quel punto è scappato. È riuscita a chiedere aiuto e le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno capito rapidamente cosa stava accadendo. Uno di loro, mentre altri fornivano soccorso, ha iniziato a rincorrere l'aggressore e contemporaneamente era al telefono con i carabinieri. Grazie alla sua iniziativa e alla sua capacità di stare dietro all’aggressore, fornendo passo passo le coordinate dei loro spostamenti, la centrale operativa è riuscita a mandare i suoi uomini, che lo hanno fermato. L’inseguitore lo ha riconosciuto senza alcuna esitazione ed è stato arrestato.

Le attività investigative successive hanno potuto verificare i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze e hanno ricostruito con esattezza quanto accaduto e lo straniero è stato arrestato. Si trova attualmente recluso nel carcere di Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le due donne, invece, sono state soccorse dai sanitari del 118 e per loro è stato attivato il codice rosso, il protocollo con procedure riservate alle donne che hanno subito violenze. Il caso è l’ennesimo in cui uno straniero mette nel mirino una donna, in questo caso due, con l’obiettivo di fare violenza.