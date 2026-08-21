Tragedia in provincia di Potenza, donna di 57 anni trovata morta in casa: aveva un grave trauma al volto

Una donna di 57 anni residente a Tito, comune alle porte di Potenza, ha perso la vita nella tarda serata di ieri all’interno della propria abitazione, in circostanze che i militari dell’Arma stanno ancora ricostruendo. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando il marito e il figlio della vittima, presenti in casa al momento dei fatti, hanno lanciato la chiamata di soccorso.

Il trauma al volto e i soccorsi inutili

Giunta sul posto, l’équipe sanitaria ha trovato la donna in condizioni disperate: sul volto presentava un trauma di particolare gravità. Nonostante il tentativo di rianimazione, i sanitari non sono riusciti a salvarla, e per la 57enne non c’è stato nulla da fare.

I rilievi dei carabinieri

Nell’appartamento sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, secondo quanto riferito dagli inquirenti, nessuna pista viene esclusa: si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici e, presumibilmente, dell’esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso e se il trauma facciale sia riconducibile a una caduta accidentale, a un malore con conseguente urto, o a un intervento esterno. Si indaga per omicidio: i militari stanno sentendo famigliari e amici per ricostruire l’accaduto.

Una comunità sotto choc

La comunità di Tito, poco più di quattromila abitanti alle porte del capoluogo lucano, è rimasta scossa dalla notizia. Il fatto che in casa fossero presenti sia il marito sia il figlio della vittima rende la ricostruzione della vicenda particolarmente delicata: i due familiari saranno verosimilmente ascoltati nelle prossime ore dagli investigatori, secondo la prassi in casi di morte improvvisa e violenta in ambito domestico.

Le prossime tappe dell’inchiesta

Non sono ancora stati resi noti dettagli sull’identità della donna né sulle sue condizioni di salute pregresse, elementi che potrebbero risultare utili agli inquirenti per orientare le indagini. La procura della Repubblica di Potenza, competente per territorio, dovrebbe a breve conferire l’incarico per l’autopsia, passaggio necessario per fare piena luce sulla vicenda.