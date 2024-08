Bimba di 10 mesi trovata morta in casa. L'allarme dato dai genitori

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Tragedia nella tarda mattinata di martedì 6 agosto a Roma. Una bimba di 10 mesi è stata trovata morta in un appartamento di via dei Gerani, nel quartiere Centocelle, alla periferia della Capitale. A quanto trapela dalle prime informazioni, sarebbero stati i genitori ad allertare il 112. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo della segnalazione, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano gli agenti del distretto di polizia del Prenestino e la squadra mobile.

Le ipotesi sul decesso

Secondo quanto apprende l'agenzia stampa Agi, la bimba sarebbe morta in seguito a un arresto cardiaco. Sembra che fosse affetta da una grave patologia congenita (alla nascita ndr), circostanza che potrebbe aver determinato il decesso. Il condizionale è d'obbligo, visto che non è stata ancora eseguita l'autopsia né si conoscono ulteriori dettagli in merito alla drammatica circostanza.

Viveva collegata a un macchinario

Come riporta il Corriere della Sera, sarebbe stato il papà a raccontare agli investigatori che la figlioletta soffriva di una malattia estremamente invalidante. Al punto da essere costretta a vivere collegata a un macchinario. Stamattina, quando l'apparecchiatura ha dato un segnale di allarme, l'uomo si è precipitato in stanza e ha trovato la piccola priva di sensi. Nell'attesa che arrivassero i soccorsi, ha provato invano a rianimarla.

Il calvario

I problemi di salute della bimba sono insorti alla nascita.

Tant'è che ha trascorso i primi cinque mesi di vita in. Dopodiché i genitori si sono trasferiti dalla Sicilia a Roma, dove avevano preso un piccolo appartamento in affitto a Centocelle. I medici le facevano visita ogni giorno per controllare l'evoluzione della malattia.