Venezia, si scontrano un taxi acqueo e una barca: donna dispersa, il marito gravissimo. Si erano sposati tre mesi fa

Tragico scontro nella laguna di Venezia all’alba di sabato 12 settembre: un taxi acqueo e una piccola imbarcazione locale, un “cofano”, sono entrati in collisione nel canale di Tessera, il collegamento idrico verso l’aeroporto Marco Polo.

L’impatto, avvenuto alle ore 5.30 del mattino, ha causato il ferimento di Sean Michieli, un pescatore buranese di 25 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata a causa di diversi traumi diffusi e di una seria lesione cranica subita durante l’incidente. Risulta invece ancora dispersa la moglie 26enne, Gabriella Querino, sposata appena tre mesi fa, che si trovava a bordo con lui.

Secondo le prime ricostruzioni, i due erano usciti presto per cercare le esche per l’attività svolta dal 25enne, pescatore di vongole di professione. Lo scontro con il taxi acqueo, diretto verso l’aeroporto di Venezia, sarebbe avvenuto durante il tragitto: a prestare aiuto e a contattare i soccorsi sarebbe stato il conducente del mezzo commerciale. All’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, l’uomo ha riferito che la scarsa visibilità dovuta all’oscurità gli avrebbe impedito di avvistare la barca dei due giovani.

Michieli è stato trasferito d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre dai sanitari del Suem 118: sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il 25enne si trova ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo natanti dei carabinieri di Venezia, che hanno dato immediatamente avvio alle ricerche per trovare la ragazza. Gli inquirenti, sequestrato il taxi, sono al lavoro per ricostruire le dinamiche del terribile impatto, anche se a rendere più complesse le indagini c’è il fatto che non potranno fare affidamento su eventuali filmati, vista l’assenza di videocamere di sicurezza nella zona.

Il cofano è stato individuato sul fondo del canale, ma al momento non sono state trovate tracce della giovane. La coppia aveva celebrato le nozze lo scorso 12 giugno, a coronamento di un legame iniziato poco più di un anno prima. Gabriella, originaria del Brasile, si era rapidamente integrata nello stile di vita del marito, apprendendo da lui i segreti della navigazione, la raccolta delle esche e le tecniche di pesca.