Ventunenne uccide la madre a coltellate e si consegna ai carabinieri

Un 21enne ha ucciso la madre a coltellate nell'abitazione di famiglia a Chiari, in provincia di Brescia. Il delitto � avvenuto la notte scorsa. Quindi il giovane si � allontanato e solo successivamente si � consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c'� il riserbo da parte degli investigatori, Chiari (Brescia) 3 novembre 2026. ANSA

Un drammatico omicidio ha sconvolto la comunità di Chiari, nel Bresciano. Un ragazzo di 21 anni si è scagliato contro la propria madre, uccidendola a coltellate. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre, all’interno di un’abitazione di via Tagliata. A perdere la vita è la 39enne Meleqe Lusha, di origini albanesi, come il resto della famiglia.

Subito dopo aver commesso il delitto, il giovane, tale Eduart Xhani, si è allontanato da casa, dando origine a una caccia all’uomo che si è conclusa nelle prime ore di stamani, quando il 21enne si è spontaneamente consegnato ai carabinieri di Cremona, che si trovavano sulle sue tracce.

Subito dopo l’allarme in via Tagliata, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chiari, raggiunti poi dai colleghi del nucleo investigativo. Sul posto anche il sindaco Gabriele Zotti.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’omicidio, né le ragioni che possono aver portato a una simile violenza. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e al momento si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore saranno ascoltati i fratelli della vittima.