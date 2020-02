Il 17enne lasciato a Wuhan è negativo al coronavirus

Il 17enne italiano lasciato a Wuhan non ha il coronavirus. A riferirlo, secondo quanto riporta AdnKronos, sono fonti della Farnesina. Domenica notte, il ragazzo non aveva potuto imbarcarsi sul volo che aveva riportato in Italia i nostri connazionali. Al 17enne, infatti, era stata rilevata una temperatura di 37.7, sufficiente per trasportarlo all'ospedale, per gli accertamenti. Ora, il test per il coronavirus ha dato esito negativo.

Il ragazzo, arrivato a Wuhan lo scorso agosto, è ora accudito da due italiane in un bed & breakfast del paese e avrebbe ancora la febbre. Ora, data l'esclusione del coronavirus, il 17enne potrà tornare a casa. Secondo quanto riferisce Repubblica, il ministro degli Esteri starebbe studiando una soluzione. Una volta in Italia, il ragazzo potrebbe comunque dover essere sottoposto a un periodo di quarantena. I voli da Wuhan, però, sono soppressi e il governo italiano dovrebbe chiedere all Cina di far uscire il 17enne dalla zona rossa del contagio e farlo tornare in Italia con un volo in partenza da un'altra città.

Intanto è in corso la riunione della task force, costituita per affrontare l'allarme del virus cinese: "Dopo il G7 di ieri è molto importante che ci sia ora un momento di coordinamento con tutti gli altri Paesi europei", ha auspicato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un tweet.

In corso riunione task force coronavirus. Dopo il G7 di ieri è molto importante che ci sia ora un momento di coordinamento con tutti gli altri Paesi europei. pic.twitter.com/aOo1sxhIky — Roberto Speranza (@robersperanza) February 4, 2020