Trump: "Invieremo i Patriot a Kiev". La telefonata con Macron: "Putin vuole prendersi tutto"

Gli Usa invieranno sistemi di difesa antiaerea Patriot all'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump che oggi riceverà alla Casa Bianca il segretario generale della Nato Mark Rutte. In un momento in cui le relazioni con il suo omologo russo Vladimir Putin si stanno deteriorando, il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina i sistemi di difesa aerea Patriot, essenziali per Kiev per difendersi dagli attacchi russi. La consegna di armi da parte di Washington farà parte di un accordo che coinvolge la Nato, che pagherà gli Stati Uniti per le armi inviate all'Ucraina, secondo Trump. "Manderemo loro dei Patriot, di cui hanno un disperato bisogno", ha detto Donald Trump. "Non ho ancora deciso quanti, ma li riceveranno perché hanno bisogno di protezione. In realtà invieremo loro una serie di attrezzature militari molto sofisticate e ci pagheranno al 100% per questo", ha aggiunto.