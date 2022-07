Ondate di calore sempre più frequenti: così si superano i 40°

Estati come quella del 2022, già passata alla storia per il numero incredibile di ondate di calore e per le temperature record registrate in Italia e in molte aree d'Europa, potrebbero diventare la regola e non più l'eccezzione nei prossimi anni. È quanto dichiarato da alcuni scienziati del clima sempre più consapevoli dei cambiamenti in atto provocati dai gas serra. Insomma, se non si farà qualcosa per invertire la rotta, i 40° saranno sempre più frequenti e persistenti raggiungendo latitudini fino a poco tempo impensabili come l'Inghilterra e l'Europa centro-settentrionale.

"Ecco il perché del rialzo termico"

" La fisica di base ci insegna che bruciando combustibili fossili i gas serra nell’atmosfera aumentano, il che provoca un rialzo della temperatura globale e ondate di calore più frequenti e calde", ha spiegato al Corriere della Sera la prof. Friederike Otto, Honorary Research Associate dell'Environmental Change Institute dell'Università di Oxford e docente nel Global Climate Science Programme. Questo trend è stato confermato " dalle osservazioni meteorologiche del passato e dalle simulazioni con i modelli informatici ". Come fare per togliere la "febbre" al pianeta? Sulla carta sembra semplice, il problema sarà realizzarlo in tempi piuttosto stretti. Bisognerà "eliminare" tutti i gas serra immessi dalla rivoluzione industriale ad oggi per resettare in qualche modo la situazione. Tutti gli studi prodotti in questa direzione hanno dato un esito chiaro: senza le emissioni prodotte dall'uomo, anche le singole ondate di calore non avrebbero avuto la forza di infrangere tutti quei record.

"40°C saranno la normalità"

Dal momento che, ad oggi, non esistono le condizioni necessarie e sufficienti per l'inversione di tendenza tanto auspicata, ecco che estati roventi come quella in corso non saranno più un'eccezione ma la regola. Ci dovremo abiturare ai picchi di 40°C non più isolati e non più a uso esclusivo del sud d'Europa (Spagna e Sicilia in primis). " Si verificheranno più spesso, almeno finché il mondo non raggiungerà le emissioni zero nette di gas serra", aggiunge Ben Clarke, ricercatore all’Università di Oxford. " I nostri nipoti affronteranno condizioni meteorologiche estreme con costi elevati in termine di salute, lavoro e ambiente. E risolvere il problema domani costerà molto di più ".

I rischi per l'Italia

E il nostro Paese? Siamo vulnerabili perché a due passi dal grande deserto del Sahara: secondo Paola Mercogliano del Centro euro-Mediterraneo sul Cambiamento Climatico, " la frequenza delle ondate di calore aumenterà entro il 2050 del 21% rispetto a quanto accaduto negli ultimi trent’anni, in uno scenario di innalzamento della temperatura di 1,5°C, del 35% a +2°C, e dell’80% a +4°C ", ha dichiarato al Corriere. Oltre alla siccità, il problema riguarda i decessi causati dal caldo come le oltre 20mila persone vittime nella famosa estate 2003. Soltanto in Germania, negli ultimi due anni, i numeri raccontano di ottomila morti per il caldo. Il ricercatore Clarke consiglia di rivedere il verde delle città, implementandolo notevolmente, e isolare termicamente gli edifici.

"Scienza in un'unica direzione"