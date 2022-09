Bimba schiacciata da una statua in Germania, la Procura di Roma apre un'inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Lavinia Trematerra, la bimba napoletana di sette anni deceduta a Monaco di Baviera, in Germania, dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo all'interno dell'albergo dove alloggiava con i genitori per una breve vacanza. Sul drammatico incidente indaga anche la magistratura tedesca.

La tragedia

I fatti risalgono alle ore 18 dello scorso 26 agosto. Lavinia, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Irene Poggi, stava giocando nello spazio antistante l'ingresso dell'albergo quando è stata travolta da una grossa statua di marmo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la piccina non c'è stato nulla da fare. La bimba è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sulla vicenda i magistrati bavaresi hanno avviato un procedimento per accertare la dinamica dell'accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Pare, infatti, che la statua non fosse saldamente fissata al piedistallo. Ad ogni modo, bisognerà attendere l'esito degli accertamenti investigativi, e quelli della polizia scientifica, per averne conferma.

La testimonianza dei genitori