Bimba di 7 anni muore schiacciata da una statua a Monaco

Una bimba napoletana di soli 7 anni è morta schiacciata da una statua di marmo mentre si trovava nell’albergo dove alloggiava con i suoi genitori, una coppia di avvocati civilisti molto nota nel capoluogo campano. La tragedia in cui Lavinia Trematerra, questo il nome della bambina, ha perso la vita, è avvenuta davanti agli occhi dei suoi genitori nel tardo pomeriggio di ieri a Monaco di Baviera, dove la piccola era in vacanza con il suo papà, Michele Trematerra, e la sua mamma, Valentina Poggi.

La corsa in ospedale

Secondo quanto finora emerso sembra che la statua, che pesava diverse tonnellate, non fosse ben fissata al muro ma ancorata al suolo solo grazie alla mole, e si sarebbe staccata, colpendola violentemente, mentre la bimba stava giocando proprio sotto con altri bambini, nel giardino dell’hotel. Ogni tentativo di soccorrere la bambina e trasportarla in codice rosso in ospedale è risultato vano. La bimba non ce l’ha fatta a sopravvivere.

Sulla sua pagina Facebook, la mamma di Lavinia ha postato un addio commovente a sua figlia: "Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita". Entrambi i genitori sono ancora sotto choc per la tragedia che li ha colpiti e che in pochi minuti ha sconvolto la loro vita. Questa mattina il padre, distrutto dal dolore, è riuscito solo a confidare a un suo collega e amico che lo ha chiamato per avere conferma della terribile notizia: “È cambiata la nostra vita”. Sui social invece, un altro amico ha scritto al genitore: "Tua figlia era una presenza così bella in questo mondo. La sua anima è volata in cielo, ma sarà sempre presente nei nostri cuori".

L’avvocato Rocco Truncellito, sempre sui social, ha postato queste commosse parole: "Il Sindacato Forense per le Riforme ed io personalmente ci stringiamo all’immane dolore dei colleghi Michele Trematerra e Valentina Poggi per la tragica scomparsa della figlia Lavinia di appena otto anni, schiacciata da una statua, non fissata al suolo, in un albergo di Monaco". Ha poi aggiunto: "La notizia ha lasciato esterrefatta la classe forense. La formazione cristiana mi porta alla preghiera di misericordia per Michele e Valentina, consapevole che solo chi è morto e risorto potrà rendere sopportabile la pena dei due genitori. A Lavinia, Angelo di Dio, un forte abbraccio, chiedendoLe di intercedere per il bene dell’intera umanità".

Sull'incidente indaga la procura bavarese

Moltissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati, da conoscenti, amici e da tutto il mondo forense che è venuto a conoscenza di quanto successo. Il padre e la madre di Lavinia dovranno ora attendere che venga effettuata l’autopsia sul corpo della loro figlia per poter provvedere al trasferimento del corpo a Napoli. La procura bavarese ha infatti sequestrato la salma e aperto una inchiesta per fare luce sul tragico incidente e avviare accertamenti. Le autorità di polizia locali e la magistratura bavarese, che sono intervenute sul luogo della tragedia, hanno ascoltato a lungo sia i genitori che i responsabili dell’albergo e stanno indagando sulle cause di quanto avvenuto.

