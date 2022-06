"Erano incappucciati". La versione della madre di Elena

È stata individuato il cadavere di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni rapita nel primo pomeriggio di ieri mentre si trovava in auto con la sua mamma in località Piano Tremestrieri Etneo. La svolta è arrivata a 24 ore dalle indagini dopo che i carabinieri hanno sentito in caserma familiari ed amici dei genitori della bimba. Sarebbe stata la madre della piccola a indicare i luogo del ritrovamento.

Le indagini

Continuano le indagini relative al rapimento di Elena. La madre della bimba ha raccontato ai militari della tenenza di Mascalucia che la figlioletta è stata prelevata da " tre persone incapucciate ", e una armata di pistola, all'uscita da scuola. Nello specifico, i malintenzionati avrebbero aperto la portiera della vettura a bordo della quale si trovavano mamma e figlia poi, avrebbero caricato Elena su un'altra auto e si sarebbero dileguati. La ricostruzione è stata più volte analizzata dai carabinieri al fine di individuare dettagli che possano essere utili alle ricerche. Dal pomeriggio di ieri, quando è stato lanciato l'allarme, e per tutta la notte, sono stati sentiti in caserma parenti e amici dei genitori della bimba. Gli inquirenti escludono l'ipotesi di un sequestro con richiesta di riscatto e, quindi, l'intervento della criminalità organizzata. Per quanto riguarda il contesto familiare, al momento, non sono emersi situazioni di particolare contrasto. Per agevolare le indagini, la procura di Catania ha dato l'autorizzazione alla diffusione di due foto ritraenti la piccola Elena: una scattata proprio ieri, l'altra risalen allo scorso 8 maggio.

L'appello di Piera Maggio