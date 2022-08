Fa un volo di 10 metri: così è stato investito il bimbo in bici

Sono ore drammatiche per il ragazzino di 13 anni che ieri sera, lunedì 15 agosto, è stato trasportato con un codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un'auto mentre era in sella alla sua bici. Il conducente della vettura, una donna secondo quanto riporta il Giornale radio di Rai Fvg, si è subito fermata per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118.

L'impatto

Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di Ferragosto, in via Nuova a Santa Caterina, a Pasian di Prato, una cittadina di 9mila abitanti in provincia di Udine. Stando a quanto riporta ilfriuli.it, il ragazzino stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da un'auto. L'impatto è stato tale che il 13enne è sbalzato dalla bici, in avanti, di circa una decina di metri salvo poi cadere riverso sull'asfalto. L'investitrice è uscita dalla vettura per sincerarsi delle sue condizioni ed ha allertato immediatamente i soccorsi.

I soccorsi

A dodici ore dall'accaduto - l'incidente, per l'esattezza, risale alle ore 19.30 di ieri - le condizioni di salute della giovane vittima restano gravi. Pare che il ragazzino abbia riportato un importante trauma cranico e la frattura di una gamba. Quanto alla dinamica dei fatti, invece, è ancora da accertare. I carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso e raccolto varie testimonianze. Verosimilmente, nelle prossime ore, saranno acquisiti anche i nastri delle telecamere di sorveglianza cittadina. Così come saranno accertate le eventuali responsabilità del conducente dell'auto.