Brucia un'imbarcazione al Porto Vecchio di Sanremo

Un'imbarcazione di circa trenta metri di lunghezza, la "Pamela IV", è andata completamente a fuoco, in serata, nell'unico cantiere nautico ancora presente al Porto Vecchio di Sanremo, per cause che sono tuttora in fase di accertamento. Le fiamme sono divampate, verso le 18.30, ma inizialmente non sembrava trattarsi un rogo di grosse dimensioni. Sul posto, tra l'altro, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che sembravano quasi aver domato l'incendio.

E' stato verso le 20, che la situazione è precipitata e il natante è stato completamente avvolto dal fuoco. Sul posto hanno operato per ore, oltre ai pompieri, anche gli uomini della guardia costiera, che hanno cercato di contenere l'inquinamento in mare e la polizia. Il luogo dell'incendio è stato transennato e le persone vengono tenute ad alcune centinaia di metri di distanza.

Sembra, infatti, che all'interno siano presenti diverse bombole del gas o di altra natura. Subito sono state udite anche delle piccole esplosioni. In seguito al divampare delle fiamme, si è alzata in cielo una spessa coltre di fumo, che è stata avvistata da tutta Sanremo. Il cantiere sorge in un'area centrale della città, vicino a bar e ristoranti. Molti i curiosi che si sono fermati ad assistere alle operazioni di spegnimento delle fiamme. E' molto probabile che sarà aperta un'inchiesta, ma è ancora troppo presto per stabilire, se si tratti di un gesto doloso, colposo o fortuito.

Per il Porto Vecchio di Sanremo è previsto un progetto di restyling, che prevede l'eliminazione dei cantieri. Questo era l'unico rimasto. Sul posto è accorso anche il sindaco Alberto Biancheri, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il grande. L'intervento è stato coordinato dal tenente di vascello Giorgio Domenico Coppola, comandante della capitaneria di porto. Terminato lo spegnimento del rogo, inizieranno le operazioni di bonifica che richiederanno ancora parecchie ore di lavoro, si parla anche di giorni. Accertamenti sono in corso anche per risalire alla proprietà dell'imbarcazione e capire se quest'ultima sia o meno assicurata.