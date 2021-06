"C'è una sola pista". Lo sfogo della mamma di Denise

" Abbiamo sempre cercato la verità ". Comincia così il breve sfogo social di Piera Maggio che, per l'ennesima volta in questi lunghissimi 17 anni di ipotesi e sospetti, ha dovuto arginare il pressing mediatico sui presunti indagati per la scomparsa della piccola Denise. " Sappiate che durante il processo di primo grado, - scrive su Facebook - l'unica pista alternativa evidenziata dai legali dell'imputata è stata solo e soltanto la pista ROM, NON ALTRI ".

"C'è solo la pista rom"

La battaglia per " la verità " sulla misteriosa scomparsa di Denise è cominciata quel maledetto 1° settembre 2004. E, da allora, non ha mai avuto un attimo di tregua. Non un giorno, neanche mezzo. Oggi che i riflettori sono puntati di nuovo sulla piccola cittadina di Mazara del Vallo, e sugli imputati del processo di primo grado, Piera Maggio rompe il silenzio con un " chiarimento " pubblicato sul suo profilo Facebook. " Abbiamo sempre cercato la verità sul rapimento di Denise, - precisa in un post - anche adoperandoci per fare in modo che questa emergesse. Raccontare parzialmente fatti già verificati, facendo allusioni che non hanno portano a nulla, di certo servono solo a creare illazioni e diffamazione ". Poi, una precisazione sibillina - forse - sulla posizione di Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi e moglie di Piero Pulizzi, che pare sia stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Marsala (l'indiscrezione è stata diffusa dal programma televisivo Quarto Grado). " Sappiate che durante il processo di primo grado , - continua Piera - l'unica pista alternativa evidenziata dai legali dell'imputata è stata solo e soltanto la pista ROM, NON ALTRI. Questo per far comprendere a tutti, che nonostante alcuni dissidi, non esistevano i presupposti per accusare altri appartenenti alla cerchia ristretta dei familiari di Denise, poiché hanno collaborato, le loro posizioni furono vagliate, chiarite ed escluse dall'inchiesta ".

