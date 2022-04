"Fatemi vedere il Green pass". E i marocchini accoltellano il vigilante

Ha chiesto di esibire il Green Pass a due cittadini originari del Marocco di ventotto e trent'anni intenzionati ad accedere ai locali al fast food. Un'operazione di routine, comune ormai da mesi in base alle disposizioni governative anti-contagio, in attesa dei nuovi allentamenti alle restrizioni in vigore dal prossimo 1 maggio. Per tutta risposta però, dopo una discussione è stato aggredito ed accoltellato da uno dei due.

È accaduto ad un vigilante del McDonald's della Stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, ma è stato reso noto oggi dalla polizia. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti nelle ore successive, i due avventori che stavano recandosi nel locale erano risultati sprovvisti tanto di mascherina quanto di Green Pass. E dinanzi al diniego opposto dell'addetto alla vigilanza al loro ingresso, il marocchino trentenne ha improvvisamente sfoderato un coltello da sub con lama di nove centimetri e lo ha colpito, causandogli una ferita alla mano.

L'uomo è stato successivamente condotto al pronto soccorso, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato poi dimesso con una prognosi di sette giorni per lesioni alla mano. Ma la vicenda non si è esaurita con la sola aggressione: prima di essere allontanati con l'arrivo degli agenti (che hanno anche sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione) i due nordafricani hanno infatti lanciato alcune bottiglie contro l'esercizio commerciale, infrangendone peraltro una delle vetrate e causando il panico fra i passanti. Entrambi dovranno a questo punto rispondere dei reati di danneggiamento e di lancio di oggetti pericolosi, mentre al trentenne sono state contestate anche lesioni personali aggravate.