Coppia di accumulatori seriali aveva in casa immondizia e 60 animali

Accumulatori seriali di spazzatura e… animali. È l’incredibile vicenda scoperta dalle Guardie zoofile del gruppo "Le Aquile" a Sabaudia, in provincia di Latina. Una coppia viveva in una casa con sessanta animali e cumuli di immondizia. L’intervento è avvenuto in seguito alle segnalazioni dei vicini che parlavano di odori nauseabondi.



Gatti, cani, polli e rifiuti

Sul posto della segnalazione, in via Enea a Sabaudia, sono giunti le guardie zoofile, i carabinieri della stazione di Sabaudia, i servizi veterinari della Asl e la Polizia Locale di Sabaudia. L’appartamento si trova in un piccolo condominio. I vicini da tempo segnalato gli odori nauseabondi provenienti dall’abitazione, dove abita una coppia di anziani. I due, raccontano i vicini, non escono praticamente mai e vivono lì dentro con animali e in mezzo alla sporcizia. Una volta entrati nella casa, la task force si è accorta che la situazione era anche peggiore di come era stata dipinta. In pochi metri quadrati almeno 40 gatti, un cane, diversi pulcini, alcuni polli. E cumuli di rifiuti e di roba accatastata. L’odore, poi, insopportabile. "Gli animali sono stati tutti messi in salvo e ora attendono di essere adottati" , afferma il presidente delle Guardie zoofile.



La segnalazione dei vicini