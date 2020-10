Coronavirus, calano i contagi: oggi sono 17.012. Scendono anche i tamponi

Sono 17.012 i contagi di oggi, rilevati su 124.686 tamponi. Numeri al ribasso che, come accade da sempre, risentono del weekend. Crescono i morti rispetto a ieri: oggi i decessi hanno toccato quota 141 unità. In costante aumento anche i posti letto nei reparti Covid, che oggi hanno superato i 1000 nuovi ingressi. In tutta Italia sono, complessivamente, 14.281 i ricoverati, con un incremento di 991. Crescono anche le terapie intensive, che sono aumentate di 76 unità in 24 ore, raggiungendo complesivamente i 1.284 posti letto occupati. Il tassi di incidenza tra nuovi postiviti e tamponi effettuati quest'oggi è del 13,6%. Sono 2.423 i guariti.

La Lombardia continua a essere la regione con il maggiore incremento assoluto di casi positivi, ben 3570 in 24 ore. I deceduti in regione sono, invece, 17 i decessi. Stando a quanto riportano le agenzie, circa la metà sono stati rilevati nell'area metropolitana. Nella giornata di ieri sono arrivate circa 1.200 chiamate ai numeri di emergenza per il pronto soccorso, che iniziano a soffrire la pressione. I casi sono stati rilevati a fronte del processamento 21.324 tamponi, circa 14mila in meno rispetto a ieri. Le terapie sono cresciute di 11 unità ma non è Lombardia la regione con il maggiore incremento, superata quest'oggi dal Lazio che ha segnato un aumento di 12 unità. Superiori a mille i nuovi casi anche nel Lazio, che ne ha registrati 1.698 nuovi in 24. I morti nel Lazio 16 decessi e, invece, sono 91 guariti. I nuovi ricoverati con sintomi nel Lazio sono 123, record assoluto dall'inizio della pandemia. " I ricoveri di questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima ondata con una ascesa della curva molto repentina. La priorità del sistema sanitario è salvare vite umane ", ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

La regione che, però, ha segnato il maggior numero assoluto di nuovi ricoveri, 248, è il Piemonte, che su 11.367 tamponi processati in 24 ore ha rintracciato 1.625 nuovi casi. I nuovi decessi nella regione, invece, sono 16. A preoccupare sono anche i dati che giungono dalla Toscana, dove i nuovi positivi continuano a salire e oggi hanno toccato quota 2.171. Crescono anche i decessi nella regione, che oggi sono stati 13. In lieve flessione, invece, i dati che provengono dal Veneto, dove oggi le Asl hanno comunicato la positività di 1.129 nuovi soggetti. Sia in toscana che in Veneto continua ad aumentare il numero di ricoveri ordinari nei reparti Covid.