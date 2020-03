Coronavirus, Emiliano agli studenti pugliesi: potete non andare a scuola

" Da oggi ogni studente pugliese potrà decidere liberamente di non andare a scuola ". Lo dice l'ordinanza firmata ieri in tarda serata dal governatore della Puglia, Michele Emiliano. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Regione sulla sua pagina Facebook attraverso un video in cui si rivolge a tutti gli studenti maggiorenni e alle famiglie con figli a carico.

" Le scuole sono un luogo nel quale la velocità di contagio può accellerare e noi dobbiamo cercare di rallentarla " spiega Emiliano, continuando " Il virus è molto veloce e rischia di far ammalare molte persone contemporaneamente e di mandare in tilt il sistema sanitario. È possibile, quindi, non frequentare le scuole per tutelare se stessi. ".

In realtà la Regione Puglia, attraverso questa ordinanza, segue le direttive del Governo che " ha rimosso quella norma che considerava obbligatoria in ogni caso un certo numero di presenze a scuola per potere ritenere valido l'anno scolastico. ".

A partire da oggi, quindi, gli studenti potranno frequentare le lezioni a distanza. Decisivo, in questo senso, sarà l'intervento della Regione Puglia che aiuterà le scuole a dotarsi di piattaforme on line " per permettere agli studenti di fare i compiti a casa connettendosi con i propri docenti ". Le scuole rimarranno aperte, ma sarà facoltativo frequentarle. Attenzione, però, specifica Michele Emiliano: " questa ordinanza non vale per tutto l'anno, ma solo per quindici giorni. ".

I dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia sino al 15 marzo 2020 possono attivare modalità di didattica a distanza al fine di consentire la prosecuzione dell'attività anche agli studenti che scelgano di assentarsi da scuola a fini precauzionali. La stessa disposizione è stata emanata anche per i rettori delle Università e per i vertici delle istituzioni di alta formazione. I datori di lavoro potranno applicare le norme sul lavoro agile a tutti i rapporti di lavoro subordinato.