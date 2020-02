Coronavirus, l'ordinanza del sindaco di Saronno: "Rischiamo 1200 morti"

Caos a Saronno, per un'ordinanza choc del sindaco – poi corretta – che paventava la possibilità di 1200 morti in città per mano del coronavirus. A finire nella bufera è Alessandro Fagioli, primo cittadino (in quota Lega) del comune lombardo. Porta la sua firma un'ordinanza "contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica", in materia – ovviamente – dell'emergenza sanitaria causa l’epidemia-pandemia di Covid-19.

Nel testo che dispone la chiusura momentanea del mercato comunale, il passaggio chiave sui decessi possibili. Un passaggio che non è certo passato inosservato: "La Città di Saronno ha poco meno di 40.000 abitanti e qualora nel caso peggiore, venissero tutti contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3% di 3% di decessi, circa 1200 decessi".

Il consigliere regionale della Lombardia Samuele Astudi (Pd), ha tuonato contro Fagioli, bollando le dichiarazioni dl sindaco come "folle allarmismo" . Al dem locale si è aggiunto il deputato Emanuele Fiano, presidente del Partito Democratico a Montecitorio: "Quello di cui non abbiamo bisogno, signor sindaco di Saronno, è di qualcuno, con responsabilità istituzionali, che in questi giorni aumenti il panico tramite la diffusione di notizie prive di fondamento" . E ancora: "Lei ha fatto credere ai suoi concittadini che si era di fronte alla possibilità di un’ecatombe, peraltro per poi prendere semplicemente l’iniziativa di chiudere un mercato" .

Ma non è finita qui, perché sono arrivate anche le dure parole di Gianfranco Librandi e Maria Chiara Gadda, entrambi di Italia Viva: "Le dichiarazioni del sindaco della Lega di Saronno, Alessandro Fagioli, sono irresponsabili. Usare a vanvera l'indice di letalità del coronavirus sui contagiati, che è pari a 0,015 calcolato con i dati certi dei focolai esistenti, per dire che una città di 40mila abitanti come Saronno rischierebbe 1200 morti, significa voler generare disordine e paura nella cittadinanza e creare un danno alle attività economiche della città" .