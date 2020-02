Coronavirus, un sanremese di ritorno dalla Cambogia in isolamento

C'è un primo caso di isolamento, in Liguria, a Sanremo, per l'emergenza Coronavirus, che da settimane sta mettendo in ginocchio gli spostamenti a livello internazionale. Da quanto si apprende, si tratterebbe di un marittimo di ritorno da una crociera in Cambogia. Uno dei 1.200 passeggeri della nave da crociera americana Westerdam che è attraccata nel porto cambogiano di Sihanoukville, dopo che un'anziana donna statunitense, scesa dalla nave, è risultata affetta da coronavirus allo scalo malaysiano di Kuala Lumpur. Al momento c'è lo stretto riserbo da parte dell'autorità sanitaria.

L'uomo non mostrerebbe alcun sintomo sospetto, ma avrebbe deciso autonomamente di essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nei giorni scorsi alcuni imperiesi si sono recati nei presidi sanitari della provincia, per un controllo, dopo aver accusato sintomi come la febbre e il mal di gola, di ritorno da viaggi con tappa in aeroporti particolarmente trafficati. Tutti, però, hanno avuto esito "negativo".

"Sono stati applicati tutti i protocolli del Ministero della Salute, la persona è sotto sorveglianza, ma non presenta i sintomi del coronavirus", ha affermato il sindaco di Sanremo, che aggiunge: "L'Asl mi ha informato che non c'è alcun pericolo, ma resta sotto osservazione attualmente è in isolamento volontario a casa propria e lo terranno monitorato". La Regione Liguria, attraverso il sistema sanitario Alisa, ha adottato tutte le precauzioni, dando vita a una task force, che si è riunita ieri per fare il punto della situazione.