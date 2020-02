Così la task force cura Mattia, il "paziente n. 1"

Una lotta quotidiana, perenne, dal giorno alla notte, che coinvolge oltre 30 medici, infermieri e specializzandi. L'operazione miracolistica ha un solo obiettivo: salvare Mattia, il primo contagiato dal Coronavirus in Italia. E nel frattempo 40 tra medici, tecnici e ricercatori studiano centinaia di tamponi al giorno. Tutto ciò avviene nel reparto di malattie infettive del policlinico San Matteo di Pavia, dove da oltre una settimana si sta tenendo " la missione più difficile in corso in Europa ", incentrata sul " contagiato italiano che non deve morire ". Il paziente uno, trovato positivo a Codogno, ora muove lo spirito di volontà di raggiungere il traguardo. L'infettivologo Raffaele Bruno ha avvertito: " So di non fare un’affermazione scientifica, ma la verità è che per sconfiggere un nemico nuovo e sconosciuto abbiamo bisogno anche di una somma insondabile di coincidenze positive. Detto in due parole, augurate a noi medici e agli scienziati buona fortuna ".

Anche la missione di Fausto Baldanti non ha precedenti. La task force del direttore della scuola di virologia molecolare ha un compito ben preciso: " Dobbiamo trovare, seguire e controllare l’infezione, per diagnosticarla, o poterla escludere tra chi viene sottoposto ai test ". È in corso ciò che definisce " il più gigantesco sforzo messo in campo dall’Occidente contro questa infezione nuova ". Dal fatto che non si hanno ancora conoscenze approfondite in merito scaturisce la paura: perciò l'intento è quello di " raccogliere il maggior numero di dati accertabili e certificati, mettendoli a disposizione di tutto il mondo ".

Il cocktail di farmaci

Al momento il 38enne di Castiglione d'Adda " rimane sedato, incosciente e intubato perché non autonomo nella respirazione ". Ma prevedere il decorso dell'infezione non è possibile: " L’imprevedibilità purtroppo è il marchio dei virus sconosciuti ". Per quanto riguarda la cura ora si sta testando " un cocktail di farmaci usati per l’Hiv, per l’epatite C e per l’ebola. Nella miscela c’è la ribavirina ". Questo mix " in Cina e in Corea del Sud è stato testato con successo anche sui pazienti ".