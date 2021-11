I No green pass si mischiano ai turisti: cosa è successo in Duomo a Milano

19esimo sabato di proteste in tutta Italia contro il Green pass. Anche questa settimana le manifestazioni sono state organizzate in tutte le città del Paese ma dopo i picchi di ottobre gli animi sembrano ormai essersi spenti. L'introduzione di nuove restrizioni con l'arrivo del super Green pass non sembra aver alimentato la rabbia sociale e le forze dell'ordine non hanno avuto problemi a contenere la protesta.

A Milano si sono presentati in poche decine in piazza Fontana, luogo simbolico della protesta fin da luglio. Ad accogliere i manifestanti, come ormai accade da svariati sabati, le forze dell'ordine che hanno cinturato la piazza con i mezzi blindati impedendo l'accesso. Nel frattempo all'Arco della pace era in corso un sit-in con alcune centinaia di persone che scandivano slogan contro il Green pass e contro il governo Draghi. In piazza del Duomo si sono radunate alcune centinaia di persone, inizialmente mischiandosi tra i turisti presenti a Milano.

Alle 17.30 i manifestanti hanno acceso le torce come segno identificativo e hanno scandito i soliti slogan contro il governo e il Green pass, invocando anche un corteo che la polizia non ha fatto partire. La polizia ha cinturato i manifestanti e bloccato le uscite dalla piazza, per evitare che il corteo partisse. Poco dopo sono iniziate le identificazioni. La maggior parte dei manifestanti era senza mascherina.

A un certo punto una parte dei manifestanti è riuscito a rompere il presidio di piazza Duomo e si è diretto verso via Torino. Il corteo è stato inizialmente bloccato dalla polizia. In un secondo momento il corteo è riuscito a partire giungendo fino alle Colonne di San Lorenzo. Dopo aver raggiunto corso San Gottardo con l'intento di raggiungere la Darsena, le forze dell'ordine hanno bloccato i manifestanti all'altezza del Museo Diocesano. Almeno un fermo da parte delle forze dell'ordine.

A Trento, invece, sono arrivati da tutto il Trentino Alto Adige. Inizialmente c'erano un centinaio di no vax e di no Green pass, che nel corso delle ore sono diventati più di 2mila. Dopo il sit in in piazza Dante, che si è svolto davanti al palazzo della Provincia, la protesta ha preso la forma del corteo che ha paralizzato tutte le strade che portano al centro. I contestatori hanno complicato la situazione del traffico nelle strade già intasate per il flusso turistico verso i mercatini di Natale di piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, evitando però di forzare i divieti imposti dalle circolari ministeriali che prevedono il divieto di accesso nelle zone pedonali e commerciali.

A Roma è saltata la fiaccolata no vax e no Green pass organizzata sui social per le 17.30 su Ponte Sisto, a Trastevere, cuore di Roma. Solo qualche persona si è presentata ed è stata identificata dalla polizia presente ai due estremi del ponte. Il sit-in non preavvisato alla Questura aveva come obiettivo un corteo fin sotto il ministero della Salute.