Quel farmaco usato contro un virus simile a Covid-19

Un altro farmaco potrebbe essere efficace contro il coronavirus. Si tratta di Aplidin, composto a base di plitidepsina, che ha superato positivamente i test in vitro per il coronavirus umano HCoV-229E, un patogeno con un meccanismo di moltiplicazione e propagazione molto simile a quello del Covid-19.

Poco più di una settimana fa, la società spagnola PharmaMar aveva annunciato, secondo quanto riportano i media spagnoli, che avrebbe incaricato un laboratorio di svolgere un'indagine su Aplidin, un medicinale che era stato progettato per trattare il cancro e che viene commercializzato in Australia. Il Centro nazionale di Biotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerce spagnole (Csic) ha realizzato gli studi in vitro, risultati positivi per un virus simile Covid-19. Ora, con questi dati, PharmaMar intende contattare le autorità regolatorie, per chiedere studi su pazienti infettati dal nuovo coronavirus.

Il principale composto di Aplidin è la plitidepsina e potrebbe essere efficace anche per combattere il Covid-19. Quando il farmaco entra nel corpo si lega automaticamente a una proteina umana, essenziale per la malattia Sars-CoV-2 per diffondersi nel corpo. Aplidin potrebbe inibire la capacità di diffusione del virus e quindi la sua riproduzione.

Numerosi gli studi in corso su medicinali e possibili vaccini, per combattere la pandemia. Ieri, dall'Olanda è arrivata una speranza in più verso la cura, grazie a un anticorpo monoclonale, specializzato di riconoscere e bloccare la proteina usata dal virus per attaccare le cellule respiratorie dell'uomo. L'anticorpo si lega alla proteina Spike, quella che permette al virus di "bucare" le cellule e penetrarle, per introdurne il virus all'interno: l'anticporpo impedirebbe questo passaggio, evitando che il virus agganci le cellule. Per questo, il farmaco potrebbe avere buone potenzialità "per il trattamento e la prevenzione" della malattia.