"Trovata la cura che batte il virus"

Buone notizie sul fronte della cura contro la Sars-Cov-2. Un gruppo di ricercatori olandesi, infatti, potrebbe aver trovato il primo "farmaco" in grado di inibire il coronavirus. Si tratta di un anticorpo monoclonale, specializzato di riconoscere e bloccare la proteina usata dal virus per attaccare le cellule respiratorie dell'uomo.

Secondo quanto riporta il Fatto quotidiano, che ha parlato di " cura che batte il virus ", la terapia potrebbe già essere somministrabile entro un mese.

Lo studio, pubblicato sul sito BioRxiv, è stato effettuato in collaborazione con i ricercatori dell'Erasmus Medical Centre e con quelli della società biotecnologica Harbour BioMed. L'anticorpo monoclonale si lega alla proteina Spike, quella più esterna al virus, in grado di penetrare le altre cellule, impedendole di agganciarle e rendendo impossibile l'introduzione del Covid-19 e la sua replicazione. Per questo, secondo quanto ha riferito l'Ansa, gli scienziati pensano che il nuovo "farmaco" abbia le potenzialità " per il trattamento e la prevenzione " della malattia.

" È un primo passo promettente, ma è troppo presto per speculare sulla potenziale efficacia per l'uomo ", ha messo in guardia l'Università di Utrecht. L'anticorpo, infatti, non è ancora stato testato sull'uomo e, avvertono gli esperti, per farlo, ci vorranno ancora dei mesi. Il loro lavoro è ancora in fase di revisione e i risultati devono ancora essere confermati, dopodiché gli scienziati sperano di convincere una compagnia farmaceutica a produrlo. Tutto questo, richiederebbe molto meno tempo che sviluppare un vaccino. Si tratta di una speranza e di un ulteriore passo nella ricerca della cura contro il coronavirus.

Quando è esplosa la pandemia da Covid-19, i ricercatori erano già al lavoro su un anticorpo contro la Sars e hanno notato che gli anticorpi usati per combattere la malattia sviluppatasi nei primi anni Duemila erano in grado di bloccare anche la nuova epidemia da coronavirus.