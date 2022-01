Covid, impennata di nuovi casi. E i morti sono 259

Sono più di 170 mila i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per la precisione 170.844 e i morti sono 259. Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 6.566.947 coloro che hanno contratto il Covid, compresi i guariti e i morti. Nella giornata di ieri i morti erano stati 140, per un totale complessivo di 138.045 vittime da febbraio del 2020. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere oggi sono stati 12.912, +579 rispetto a ieri, e nelle terapie intensive ci sono attualmente 1.392 pazienti, 41 in più rispetto alla giornata di ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono stati 153, mentre ieri 103.

Tamponi effettuati

Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 1.228.410 tra molecolari e antigenici. Ieri erano invece stati 445.321. Il tasso di positività, che ieri era al 15,3%, oggi è invece al 13,9%. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono stati 30.333, arrivando così a quota 5.163.605 mentre gli attualmente positivi diventano 1.265.297 (140.245 in più rispetto alla giornata di ieri). Di questi 1.250.993 si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente in Italia sono state inoculate 112.176. 324 dosi di vaccino anti-Covid. Questo il dato che emerge dal report vaccini aggiornato alle 06.12 di oggi, martedì 4 gennaio.

Campagna vaccinale

Il numero di persone vaccinate con almeno una dose è pari a 48.104.649 (89,07% della popolazione con età superiore ai 12 anni), il numero di persone che hanno completato l’intero iter vaccinale si attesta a 46.443.464 (85,99% delle persone con età superiore ai 12 anni) mentre il totale di coloro che hanno ricevuto anche la dose booster è 20.410.468 (il 65,84% della popolazione potenzialmente in oggetto). Per quanto riguarda i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, sono 365.930 i più piccoli che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, ovvero il 10,01%.

I numeri Regione per Regione:

Lombardia: 1.328.584, 50.104 casi (ieri +13.421)

Veneto: 686.879, + 16.602 casi (ieri +6.468)

Campania : 621.053, + 12.058 casi (ieri +6.653)

Emilia-Romagna: 575.032, +8.773 casi (ieri +8.014)

Lazio : 540.603, +9.377 casi (ieri +5.614)

Piemonte: 533.902 , +20.453 casi (ieri +4.583)

Sicilia: 428.780, +18.868 casi (ieri +4.384)

Toscana: 529.874, +20.453 (ieri +6.952)

Puglia: 322.846, +3.670 casi (ieri +3.568)

Friuli-Venezia Giulia: 163.858, +3.806 casi (ieri +453)

Liguria: 155.640, +2.068 casi (ieri +815)

Marche: 149.902, +1.601 casi (ieri +519)

Calabria : 116.747, +1.905 casi (ieri +1073)

Abruzzo: 118.779, +5.061 casi (ieri +1.990)

P. A. Bolzano: 103.721, +1.310 casi (ieri +444)

Sardegna: 91.466, +1.123 casi (ieri +543)

Umbria: 98.413, +3.811 casi (ieri +1.134)

P. A. Trento: 67.834, +2.290 casi (ieri +807)

Basilicata: 38.610, +853 casi (ieri +298)

Molise: 17.740, +228 casi (ieri +23)

Valle d’Aosta: 17.455, +468 casi (ieri +296)