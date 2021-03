Monoclonali al via, ecco perché la cura non andrà a tutti i malati

Il famoso trattamento con gli anticorpi monoclonali nelle fasi iniziali del Covid è iniziato anche in Italia: da pochi giorni sono stati somministrati a 230 positivi in 15 diverse Regioni italiane. Questa cura, però, non è e non sarà disponibilie per una larga fetta di popolazione.

Limiti e costi

Vuoi per i costi (soprattutto) e vuoi per una disponibilità limitata, chi sarà trattato con gli anticorpi nati in laboratorio dovrà essere scelto con criteri precisi. " Vanno dati a persone che hanno ancora pochi sintomi ma con fattori di rischio che fanno prevedere un aggravamento ", ha affermato a Repubblica il professor Francesco Menichetti, direttore dell'Azienda Ospedaliera Università Pisana. Le categoria a cui si riferisce il Prof. secondo un preciso elenco stilato dall'Aifa sono gli Over 65 in presenza di un'altra patologia importante e gli Under 65 con più malattie gravi. La cura, che nel tempo dovrebbe dare i suoi frutti (qui un nostro pezzo pubblicato di recente) ha un costo compreso tra 1.500 e 2mila euro a trattamento. Il Ministero della Salute, al momemto, ha stanziato 400 milioni utili soltanto per 150mila pazienti.

Quando si somministrano

L'importanza di non "rovinare" la cura è la tempestività: a differenza di tutte le altre, i monoclonali sono utili soltanto se somministrati nelle fasi precoci della malattia, a pochi giorni dal tampone, altrimenti sarà come bere acqua fresca. Infatti, in presenza di polmonite o forte infiammazione che provoca la famosa "tempesta citochinica", il trattamento sarà inutile. È per questo che, visti i costi e la limitata disponibilità, gli operatori sanitari devono scegliere in modo scrupoloso i pazienti adatti. " I pazienti vengono scelti da medici di famiglia o Usca, arrivano in ospedale, un'ora per l'infusione, un'altra per l'osservazione, poi tornano a casa ", spiega Menichetti che li ha già somministrati a 25 persone.

Il rebus: guariti grazie ai monoclonali?

A questo punto si apre una terza fase, quella dell'attesa e del punto interrogativo: la cura avrà funzionato o quei pazienti sarebbero guariti lo stesso grazie agli anticorpi naturali? " Non è facile dirlo - ammette Paolo Bonfanti, primario di malattie infettive al San Gerardo di Monza che ha già trattato una decina di pazienti. " L'obiettivo è evitare sintomi gravi e ricovero ma molti pazienti superano l'infezione da soli. È difficile per noi capire se il merito di una guarigione è degli anticorpi monoclonali o della risposta naturale del paziente" . Come detto all'inizio, il rapporto costi-disponibilità fa sì che, per ogni paziente, tutti i medici debbano prima chiedere l'autorizzazione all'Agenzia Italiana del Farmaco. " Poi dobbiamo compilare una scheda 30 giorni più tardi. Dovremo farlo bene per capire l'utilità dei monoclonali, o rischieremmo di aver speso 400 milioni inutilmente ", ha affermato Cristina Mussini, Dirigente del reparto di malattie infettive a Modena dove la sperimentazione inizierà questa settimana.

Risposte e dubbi