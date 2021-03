Le domande "per donne" sulla gestione della casa Bufera sul modulo Asst

Chi viene contagiato dal coronavirus ha elevate possibilità di incorrere nel long Covid, ossia una serie di sintomatologie che si protraggono a lungo anche dopo la guarigione clinica e la negativizzazione. Si tratta spesso di stanchezza, spossatezza e debolezza muscolare ma possono essere diversi i sintomi che affliggono gli ex malati Covid. Anche per questo motivo in Lombardia, così come nelle altre regioni del Paese, chi ha superato il Covid e ha avuto sintomi importanti viene spesso richiamato in ospedale per controlli periodici nelle settimane successive. È durante uno di questi controlli che a Luca Paladini, membro del movimento I Sentinelli, è stato consegnato un modulo che ha l'obiettivo di indagare sul ritorno alla quotidianità da parte dei pazienti guariti dal Covid.

Le domande sono diverse e vertono sulla capacità degli ex malati di svolgere le attività più comuni. Dall'utilizzo del telefono allo shopping, dall'utilizzo dei mezzi di trasporto all'assunzione di cibo, le domande sono molto semplici. Tuttavia, ci sono tre voci che hanno attirato l'attenzione di Luca Paladini per la postilla con asterisco presente al fianco dela dicitura. Le capacità di preparazione del cibo, di governare la casa e di curare la biancheria, infatti, sono accompagnate dalla dicitura "solo donne".

Il modulo mostrato da Luca Paladini è dell'Asst Rhodense di Garbagnate Milanese, ma non si tratta di un questionario originale bensì della traduzione dell'Instrumental activities of daily living americano (MaineHealth) di Lawton M.P. e Brody E.M. che mira a ricostruire la qualità e le tempistiche di ritorno alla quotidianità degli ex pazienti Covid. Tuttavia, nel modulo originale americano non esiste la postilla che esclude gli uomini dalle risposte di tre domande del quiz. " Come mai su quello italiano distribuito da Regione Lombardia nell’ospedale c’è? E sono il primo ad accorgersene? Come è possibile? In particolare da noi uomini dovrebbero partire stupore e indignazione, se vediamo circolare cose del genere ", si chiede Luca Paladini.