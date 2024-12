Il triangolo no, non l'avevo considerato

Ascolta ora 00:00 00:00

Mi chiamo Luca dalla provincia di Grosseto, ho 52 anni e sono sposato dal 2006 con Serena di 46 anni e abbiamo un figlio di 17. Ti scrivo per cercare comprensione, sfogo, e un consiglio da donna. Sono stato tradito due volte, una quando eravamo fidanzati, l’altra nel 2015. In entrambi i casi avevo sospetti, confermati dal suo telefono. La seconda é stata molto tosta perché era intenzionata a chiudere con me e scappare con l’altro. Ma poi si è resa conto di essere presa in giro. Quando l’ho affrontata mostrandole messaggi e foto su un suo vecchio cellulare, ha dovuto confessare e ha garantito che la storia si era fermata prima del sesso: solo flirt e baci. Ma io non le ho creduto, visto che la storia é andata avanti per due anni. Ho pensato anche a cose brutte… gesti da disperato… mi ha fatto ragionare la presenza di mio figlio, che non avrebbe mai capito il perché. Quindi sono rimasto al mio posto, soffrendo, ancora oggi ne porto le conseguenze, dormo male e ci ripenso spesso. Lei dopo qualche giorno mi aveva detto: «Ti concedo tranquillamente di fare quello che ho fatto io… trova una e mi restituisci tutto».

Ci ho pensato molto. Addirittura ho fantasticato su un rapporto a tre perché forse le farebbe piacere tradirmi con me presente, non so. Forse la paura che scappi con un altro mi porta a sottomettermi e subire. Non é che la relazione allargata mi dispiaccia del tutto, forse potrebbe essere una sorta di terapia magari conoscendo altre coppie e fare nuove esperienze consensuali. Forse ne sentirai tante di queste storie anche noiose… ma ci provo comunque a sentire consigli e giudizi.

Grazie in anticipo.

Luca

Caro Luca, per tre quarti della sua lettera ho pensato di risponderle certe cose che avevano a che fare con la consolazione, la solidarietà e il blandissimo suggerimento di invitarla a riflettere sul suo rapporto sentimentale a fronte di due tradimenti nemmeno di poco conto. Ma verso la fine della missiva, lei mi ha completamente cambiato l’orizzonte. Mi sembra di capire che, più che tradirla, sua moglie abbia in realtà iniziato a percorrere una strada sconosciuta (quella delle esplorazioni sessuali) per la vostra coppia. Una strada che, evidentemente, Serena per prima ha sentito di voler intraprendere, ma sulla quale lei non esclude di poterla seguire.