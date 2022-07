"Non tuffatevi". La bufala dei tedeschi sul lago di Garda

I tedeschi ci marciano: hanno deciso di "avvisare" i propri vacanzieri sui pericoli che correrebbero qualora si tuffassero sul lago di Garda a causa della siccità che investe il Nord Italia e il livello più basso dell'acqua del lago. La gravità della situazione è che il popolare quotidiano tedesco Bild ha volontariamente travisato le parole di Pierlucio Ceresa, segretario generale della Comunità del Garda il quale avrebbe affermato di non buttarsi perché " il livello dell'acqua è così basso che potresti sbattere la testa ", scrivono su un articolo pubblicato pochi giorni fa. E il titolo sembra ancora più allarmistico perché scritto a caratteri cubitali come se ci fosse un vero pericolo che in realtà non esiste.

"Mai parlato con la Bild"

Insomma, è chiaro che si tratta di una scusa bella e buona per provare a togliere turismo ad una meta prediletta dai tedeschi scoraggiandoli a viaggiare e rimanere magari entro i confini nazionali così da rimpinguare le casse dello Stato. Ceresa si era limitato a consigliare prudenza, non a evitare tuffi o bagni: " Ho suggerito di controllare la profondità prima di lanciarsi, e in tanti, anche tedeschi, per quest' appello mi hanno ringraziato", ha spiegato a Liberoquotidiano. " Io con la Bild non ho mai parlato ", ha precisato. Se è vero che come altri laghi anche il Garda è in sofferenza, non è vero neanche quanto scritto un mese fa, sempre dalla Bild, secondo cui il lago starebbe perdendo un centimetro di acqua al giorno.

"Navigano anche i battelli"

Insomma, quest'anno Berlino ha deciso di sparare fake news contro una delle località più gettonate, d'estate come d'inverno. " L’acqua nel lago c’è e presenta pure una temperatura gradevole per fare il bagno. Ce n’è a sufficienza anche per far navigare i battelli. C’è nelle piscine e in albergo si può fare la doccia persino più volte al giorno ", scrive il Giornale di Brescia. Questo lago non è un laghetto né una pozza d'acqua: la massima profondità raggiunge i 133 metri, in alcuni punti sembra di essere a mare. Tutte le attività sono praticabili, dal kitesurf, alla navigazione, dal surf alla balneazione. Qualche tedesco che si fa condizionare, immotivatamente e senza informarsi con le autorità locali, purtroppo c'è. " Alla luce dell'attuale situazione metereologica (caldo e mancanza d'acqua) si prega di cancellare la junior suite con balcone vista lago prenotata e di addebitarci l'importo da pagare secondo le condizioni contrattuali ", ha raccontato a Libero il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, sulla disdetta dell'ultim'ora in un resort di sua proprietà.

"Messaggi in malafede"