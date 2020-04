Quel farmaco contro il virus che può evitare l'intubazione

Due compresse al giorno, per 15 giorni, e la terapia intensiva potrebbe essere evitata. La speranza, per i pazienti malati di Covid-19, arriva dall'ospedale di Livorno dove, da qualche settimana, viene sperimentato un farmaco che potrebbe diventare un valido avversario del virus.

Si chiama ruxolitinib e i risultati del suo utilizzo sembrano promettenti. Il medicinale è stato sperimentato su 8 pazienti affetti da difficoltà respiratorie, non ancora in ventilazione assistita, e ha portato a un miglioramento del loro quadro clinico, evitando l'intubazione. A intuirne le potenzialità di utilizzo contro il Sars-CoV-2 è stata l'equipe guidata da Enrico Capochiani, direttore di ematologia dell'Asl Toscana Nord Ovest che, insieme all'infettivologo Spartaco Sani e dopo il confronto con l'Università di Pisa e il Cnr, ha pensato di somministrare ad alcuni malati di coronavirus il medicinale.

Il ruxolitinib viene prodotto dall'azienda Novartis e usato solitamente per le malattie del sangue e contro i tumori. Ora, con il consenso dell'Agenzia italiana del farmco (Aifa) può essere utilizzato anche contro il Covid-19, in modalità off label, cioè fuori indicazione. Presto il farmaco potrebbe essere sperimentato in altre parti della Toscana. Gli esperti sono partiti dai dati delle ultime settimane, che hanno mostrato come " i quadri Covid-19 che evolvono negativamente con necessità di supporto rianimatorio, abbiano molte caratteristiche simili alle reazioni immunitarie derivanti da patologie ematologiche e che, conseguentemente, possano essere efficaci i medesimi trattamenti ". Da qui, l'idea di somministrare un farmaco che " prima di esercitare un'azione di controllo, ha una forte azione antinfiammatoria": "Ci è sembrato un ottimo candidato ", ha spiegato Enrico Capochiani, in un'intervista a Repubblica.

La terapia, che dà un'arma in più per sconfiggere il virus, è rivolta ai pazienti di tutte le età: " I pazienti sui quali abbiamo avviato il trattamento hanno tra i 28 e i 72 anni ", ha riferito Capochiani. Tutti avevano una polmonite da Sars-CoV-2 e, " sebbene non avessero ancora bisogno della respirazione polmonare assistita, le loro condizioni facevano comunque intravedere un ricorso imminente alla terapia intensiva e all'intubazione" . Il farmaco, però, ha bloccato il processo, facendo evolvere le condizioni cliniche positivamente. " Già dopo tre giorni dalla somministrazione abbiamo cominciato a vedere i primi risultati - aggiunge l'ematologo- Il trattamento sta funzionando e i pazienti si sentono meglio. Chi aveva bisogno di ossigeno ora è in grado di respirare in completa autonomia, chi aveva la febbre alta l'ha vista scendere vertiginosamente, chi aveva qualche linea non ce l'ha più" . Inoltre, il fatto che bastino pochi dosaggi, "​fa ben sperare anche sul fatto che possa essere messo a disposizione di tutti coloro che potrebbero averne bisogno ".