Cagliari, schianto fatale, Morti due fidanzatini: lui era senza patente

Erano ad un passo dalla felicità ma uno schianto fatale contro un trattore ha mandato in frantumi il loro sogno d'amore. Sono morti in un terribile incidente stradale Angelica e Steven, due fidanzatini poco più che adolescenti: lei, appena 17enne, era al quarto mese di gravidanza. Ora i carabinieri indagano sulla dinamica del tragico sinistro.

Lo schianto fatale

Stavano tornando a Cagliari da Villacidro dove avevano deciso di andare a vivere insieme dopo aver scoperto di aspettare un bebé. Ma uno schianto frontale contro una trattrice agricola ha stroncato, in una manciata di drammatici secondi, il futuro dei due giovani fidanzatini. In una curva, l'auto a bordo della quale viaggiavano Angelica e Steven, ha impattato contro un trattore con un rimorchio finendo ribaltata ai bordi della strada. Per la giovane coppia non vi è stato nulla fare: i due ragazzi sono morti entrambi su colpo. Angelica è sbalzata fuori dall'abitacolo, mentre Steven è rimasto incastrato nella Mercedes. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalla vettura, era già senza vita.

L'amore e i sogni infranti dei due fidanzatini

Entrambi figli di immigrati e con grandi progetti per il futuro. Steven Carbini era nato in Germania da una coppia di origini sarde. La madre, dopo la separazione, era tornata a Cagliari nel tentativo di garantire una vita di agi al figlio. Così, aveva aperto un bar enoteca nel quartiere Sant'Elia di Cagliari dove il giovane, di tanto in tanto, dava una mano. " Era un ragazzo esuberante, inquieto che amava la velocità ", raccontano di lui gli amici al cronista del Corriere della Sera . A acquietarlo un po' ci aveva pensato Angelica, 17 anni, originaria del Costarica. Tra i due era scoppiato un amore fulmineo, travolgente, tanto che da qui a 6 mesi sarebbero diventati già genitori nonostante la tenera età. " Sono morti tre bambini " racconta Pina, la zia di Steven.

Steven non aveva la patente

Sulla drammatica vicenda ora indagano i carabinieri di Cagliari. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, pare che Steven non avesse ancora la patente (aveva compiuto 18 anni da qualche mese) ma era alla guida di una Mercedes. Chi gli ha noleggiato l'auto? Resta poi da chiarire la dinamica del sinistro: Steven a che velocità viaggiava? E mentre le indagini dei militari s'infittiscono di dubbi, a Villacidro è calato il silenzio. L'ora più buia per ricordare due fidanzatini con un futuro raggiante morti per una tragica fatalità.